微軟澄清「斷供」謠言：為中國用戶提供服務承諾堅定不移

中美科技戰加劇，近日內地有網絡傳言稱，微軟更新了其服務協議，根據該協議，如果美國政府要求微軟斷供中國市場，微軟不但會遵守，而且不會做出任何補償。 微軟發言人今日（10日）回覆內媒查詢時表示，「近日某些個別社交媒體對微軟服務條款全球性更新的謠言，不符合事實。我們為中國用戶提供服務的承諾堅定不移」。

查詢微軟官網發現，該條款在2019年7月1日發布的《Microsoft服務協議》中就已經存在，而且這一協議並不只是針對中國大陸。（《澎湃新聞》）

相關傳言聲稱，微軟這次更新協議發布日期為2020年8月1日，生效日期為2020年10月1日。協議條款中稱：「對於因超出微軟合理控制範圍的情況（例如，勞資糾紛、不可抗力、戰爭或恐怖主義行為、惡意破壞、意外事故或遵守任何適用法律或政府命令）而導致微軟無法履行或延遲履行其義務，微軟對此不承擔任何責任或義務。微軟將盡最大努力降低這些事件的影響，並履行未受影響的義務。」對此，部分內地自媒體將其解讀為，「微軟新聲明稱若斷供中國Windows，概不負責」。

內媒《澎湃新聞》報道指，查詢微軟官網發現，該條款在2019年7月1日發布的《Microsoft服務協議》中就已經存在，而且這一協議並不只是針對中國大陸，在英國的服務協議版本中也有這樣的條款，但美國版服務協議中沒有這句話。

近日中美科技戰升温，美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令45日後生效。微軟目前正在洽購TikTok部份業務，華府要求於9月15日前完成交易。特朗普的行政命令將為促成交易施壓，同時意味如果未能完成交易，TikTok將面臨全面封殺。

（綜合報道）