青海祁連山非法採煤案：多名官員被免職　隱形首富被採取強制措施

青海省祁連山非法採煤事件引發輿論關注。據青海官方最新通報，目前涉事多人已被免職，背後諸多內情曝光。

8月9日，青海官方通報對此事的調查進展。經調查組調查，青海興青工貿工程集團有限公司涉嫌非法開採，破壞生態環境，警方已經對馬少偉等相關責任人採取強制措施。

通報指，時任青海海西蒙古族藏族自治州委常委、常務副州長、柴達木循環經濟試驗區管委會副主任，現任海西州委常委、柴達木循環經濟試驗區黨工委常務副書記、管委會常務副主任梁彥國，及海西州人民政府黨組成員、柴達木循環經濟試驗區黨工委委員、管委會專職副主任兼木裏煤田管理局局長李永平被免職，接受組織調查。

同時，對海西州有關監管部門和天峻縣委縣政府及有關部門涉嫌失職失責的問題，海西州紀委監委也啟動調查核實工作。其中，3名負有責任的官員已被海西州委免職。另有涉事其他多人正接受調查。

據此前內媒報道，一家名為青海省興青工貿工程集團有限公司的企業，打着生態修復治理的名義，在祁連山南麓腹地木裏礦區進行掠奪式採挖。公司董事長馬少偉號稱青海「隱形首富」，14年來盤踞礦區，非法採煤2,600多萬噸，獲利超150億元人民幣。

對於該公司非法採煤卻一直未被徹查的原因，報道稱，該公司善於偽裝，當地人士稱之「邊修復、邊破壞；小修復、大破壞」。遇到上級檢查，該公司便臨時停產，並將採煤機械設備全部轉移到渣山整形工地，將礦體和挖出的煤炭或用土掩蓋，或用綠色蓋土網予以覆蓋，看似是綠色草坪。檢查人員一離開，該公司立即恢復作業。

2017年至2019年，北京先後兩次下派環保督察組進行督察，該公司就在此期間停止開採。2020年7月，為了應對青海省執法部門的監督檢查，該公司停產4天。

祁連山地區是中國西部重要的生態安全屏障，近年來該區山地森林和草原生態系統破壞較嚴重，在2017年就引起了中國官方的重視。

中共總書記習近平也曾多次強調保護生態環境。最令人關注的就是秦嶺違建別墅案。從2014年5月到2018年7月，習近平就先後六次就「秦嶺違建」作出批示指示。

分析指，徹查非法盜採背後的利益鏈條和監管失職瀆職，理當是調查的重要方向。但在嚴查涉事「隱形首富」問題外，如何在制度源頭堵住漏洞，也亟待提上日程。