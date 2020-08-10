運-20內部曝光　終結中國依賴俄羅斯軍用運輸機的尷尬歷史

中國出動運-20運輸機運送解放軍官兵赴俄羅斯，引發關注。期間，運-20內部畫面更罕見曝光。

運-20內部畫面更罕見曝光（點圖放大）：

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央視軍事頻道8月10日發布影片稱，8月9日，解放軍北部戰區某部參加「國際軍事比賽-2020」的130多名官兵，搭乘空軍運-20，從瀋陽桃仙機場起飛，中轉烏魯木齊，前往俄羅斯。

此次投送是北部戰區首次採用運-20依託民用機場進行跨境投送。運-20是中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業有限責任公司研製的一款最大起飛重量達220噸，最大載重達60噸的重型空中運輸機，最大航程超7800公里。

運-20最大載重量僅次於俄羅斯的安-124重型軍用運輸機（150噸），美國C-5M重型軍事運輸機（129噸）、C-17重型軍用運輸機（77噸），是中國空軍主力運輸機，目前已至少服役10多架。

有分析指，隨着運-20的誕生，中國結束了依靠從俄羅斯進口軍用運輸機的歷史。美國「戰略之頁」網站文章曾稱，中國從2006年開始下令開發運-20。此前，中國取消了向俄羅斯購買38架伊爾-76運輸機和伊爾-78（伊爾-76的加油機版本）訂單，這筆訂單價值15億美元。公開的理由是俄羅斯試圖提價27%。中國一直在另尋他法，包括敦促其本國飛機製造商拿出產品。這一過程最終帶來了新的運-20運輸機。

文章還指，中國可能將向俄羅斯出售運-20。與此同時，對於那些俄羅斯希望推銷新型伊爾-76MD的出口市場，運-20將搶佔其中的大部分。文章稱，鑑於此，作為軍用運輸機機群第二大國的俄羅斯正在讓位於中國。

而在此前，運-20在中國海內外抗疫期間發揮了重要作用。2月13日，運-20運送軍隊支援湖北醫療隊抵達武漢天河機場。這是運-20首次執行大型非戰爭軍事任務。4月24日，解放軍派空軍飛機向巴基斯坦、緬甸和老撾三國運輸緊急援助疫情防控物資和軍隊抗疫專家組，執行任務的也是運-20，這是其首次飛出中國國門執行任務，此後運-20又數次抵達海外執行同類任務。6月13日，運-20還運送解放軍三軍儀仗隊赴俄參加莫斯科紅場大閲兵。