外交部：香港官員無懼美國制裁體現錚錚鐵骨　點一個大大的讚

美國早前宣布制裁特首林鄭月娥等多位香港官員及涉港內地官員，被制裁的香港官員紛紛出面回應，批評美方制裁是卑鄙行徑，粗暴干預香港事務。 對此，中國外交部發言人趙立堅今日（10日）主持例行記者會時表示，有關官員的公開表態、無懼制裁，體現了中國人的錚錚鐵骨，並表示「我要代表中國人民給他們點一個大大的讚！」

趙立堅表示，注意到美方粗暴干涉中國內政、蠻橫無理宣布所謂制裁的行徑遭到了包括香港在內的中國人民的一致強烈反對和譴責，各界紛紛譴責美國霸權主義惡劣行徑。中國人民是嚇不倒的，美方所謂制裁只會讓世人更加看清美方霸權霸凌和雙重標準，只會淪為另一個笑話和鬧劇。

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趙立堅還引述林鄭的回應：「美方在公布我個人資料時，說我的地址是Victoria House，這個是政務司司長的官邸。難道美方負責的官員連特區行政長官住在哪裡都不知道？」，以及律政司司長鄭若驊在談到美國所謂制裁措施時說，「我有機會為國家服務，是我的光榮，與祖國和全國人民相比，我的個人利益毫不重要。有國家作為強大後盾，我不會被嚇倒，美國所謂制裁行動是徒勞無功的。」

趙立堅最後說：「我要代表中國人民給他們點一個大大的讚！」

（中國外交部）