環球時報民調：96%網民對美國印象趨於負面　97%支持反制美方

中美關係持續惡化，官媒《環球時報》10日（周一）推出網上「中美關係調查問卷」，截至當日24時已有8萬多名網民參與投票。 初步調查結果顯示，有96%的網民對美印象趨於負面，97%的網民支持對美方採取反制措施。

部分初步調查結果（點圖放大）：

該項網上調查仍在進行中。問卷的第一個問題是「美國制裁香港特首林鄭月娥、香港中聯辦主任駱惠寧、國務院港澳辦主任夏寶龍等11名官員，你認為該如何定性美方的這一行為？」，選擇「對中國內政的粗暴干涉」的網民有近80%，遠遠高於其他選項。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼

+ 7 + 6 + 5

問卷的第三個問題「美方集中火力攻擊中國共產黨，目的是什麼？」有98%的投票者選擇了「挑撥中國人民與中國共產黨的關係，破壞中國的團結」和「有利於開展對華新冷戰的動員，給美國對中國的打壓貼上『反共』的意識形態標籤」。

8月10日，中國外交部宣布中方制裁魯比奧等11名美方人士（點圖放大）：

對於「是否支持國家採取反制措施回擊美方的挑釁？」有97.4%的網民選擇了「堅決支持，這涉及到國家尊嚴及根本利益」和「支持，相信國家能把握好反擊挑釁和繼續對外開放的分寸」。而對於「你喜歡美國嗎？」的問題，有96%的網民選擇了「從來都不喜歡」、「曾經喜歡過，但越來越不喜歡」和「喜歡科技發達、講法治的美國，不喜歡美國的對華政策」這些趨於負面的選項。

圖輯｜中國駐侯斯頓總領事館遭美方破門而入（點圖放大）：

+ 18 + 17 + 16

中國社科院美國問題專家呂祥則表示：「一般來講，中國民眾過去即使不喜歡美國，也會覺得該國是有能力的國家，但此次疫情顯示出美國政府的無能，這讓很多人對美國失去好感。當然，美國的一系列對華敵視行為，更讓中國民眾不滿，這兩方面是塑造民眾對美看法的最重要因素，而且可能是中國人對美國觀感的一個重要轉折點。」

（《環球時報》）