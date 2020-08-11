恒馳一日推6款新車　內媒：許家印的造車經令人感嘆「有錢真好」

計劃改名為恒大汽車的恒大健康3日發布新能源汽車系列「恒馳」，更一口氣推出6款，並在各大媒體、電視台賣廣告，引起廣泛關注。 恒大財力豐厚，在不到一年的時間內，恒大便基本完成從整車研發製造到動力電池、電機電控再到銷售通路的全產業鏈布局，幾乎把能購買的核心技術或者企業都買了。 內媒《澎湃新聞》近日報道指，恒馳六款車型亮相後，由於除了外觀之外，透露的核心信息並不算多，不少汽車業內人士表示「有錢真好」。

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根據胡潤研究院發布的最新《2020胡潤全球房地產富豪榜》，62歲的中國恒大集團董事局主席許家印以2310億元（人民幣，下同）的財富，再次成為全球地產首富，而在汽車行業裡，國內龍頭企業上汽集團的市值為約2147億元。

中國恒大集團董事局主席許家印。（網絡圖片）

2018年6月25日，恒大以67.46億港元收購香港時穎公司100%股份，間接獲得Smart King公司45%的股權，成為第一大股東。Smart King公司全資持有FF香港與FF美國（即電動車公司Faraday Future，法拉第未來，簡稱FF），恒大由此正式踏入新能源汽車領域。

恒大的核心業務為房地產開發，毫無疑問，跨界造車並非易事，但恒大豐厚的財力還是給了恒大汽車無限的機會。沒有技術，則可以用「買買買」來解決。2019年以來，恒大先後斥巨資入主瑞典電動車公司國能電動車（NEVS ）、瑞典超跑公司科尼賽克（Koenigsegg Automotive）、上海卡耐新能源、德國汽車動力工程公司hofer、輪轂電機公司荷蘭e-Traction及英國Protean、全國最大經銷商廣匯集團等相關企業。

按照恒大的話來說，不到一年，恒大便基本完成從整車研發製造到動力電池、電機電控再到銷售通路的全產業鏈布局，幾乎把能買的核心技術或者企業都買了。

其次，許家印還傾力打造了一枝強大的造車團隊，包括與五大工程技術企業簽訂戰略合作協議，邀請15位汽車造型大師加盟，以及與60家全球最大的零配件供應商合作。

計劃改名為恒大汽車的恒大健康3日發布新能源汽車系列「恒馳」，更一口氣推出6款，並在各大媒體、電視台賣廣告，引起廣泛關注。（資料圖片）

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眾所周知，汽車行業是一個資金密集型和技術密集型行業，而恒大給人的感覺就是「不缺錢」，在今年3月的業績發布會上，恒大健康首席財務官潘大榮指出，2019年恒大汽車板塊的投入為147億元，其中股權收購款項為82億元，未來兩年每年還將投入大約為100億元。

而在規模上，恒大汽車瞄準的也是成為國內最大的汽車集團。許家印表示，恒大十大生產基地的每個規劃產能是50萬輛，首期是10萬輛，計劃2—3年內年產規模超過100萬輛，10到15年內年產規模要超過500萬輛。據悉，恒大汽車在廣東、上海的生產基地將於今年下半年竣工，2021年投產，首期規劃產能均為20萬輛。

（《澎湃新聞》）