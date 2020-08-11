習近平要求制止餐飲浪費行為　強調對糧食安全要有危機意識

官媒《人民日報》海外版旗下的「學習小組」在周二（11日）發文，指國家主席習近平近日對制止餐飲浪費行為作出重要指示，稱盡管中國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識。他指今年全球新型冠狀病毒肺炎疫情所帶來的影響更是敲響警鐘，「餐飲浪費現像，觸目驚心、令人痛心」。

文章指，習近平強調要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為；要進一步加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造浪費可恥、節約為榮的氛圍。

習近平要求要在全社會營造浪費可恥、節約為榮的氛圍。（中新社）

文章又提到，習近平一直高度重視糧食安全和提倡「厲行節約、反對浪費」的社會風尚，多次強調要制止餐飲浪費行為。習近平多次作出重要指示，要求以剛性的制度約束、嚴格的制度執行、強有力的監督檢查、嚴厲的懲戒機制，切實遏制公款消費中的各種違規違紀違法現像，並針對部分學校存在食物浪費和學生節儉意識缺乏的問題，對切實加強引導和管理，培養學生勤儉節約良好美德等提出明確要求。

文章稱，自中共十八大以來，各地區各部門貫徹落實習近平重要指示精神，採取出台相關文件、展開「光盤行動」等措施，大力整治浪費之風，令浪費現像有所改觀，特別是群眾反映強烈的公款餐飲浪費行為得到有效遏制。同時，一些地方餐飲浪費現像仍然存在，有關部門正在貫徹落實習近平重要指示精神，制定實施更有力的舉措，推動全社會深入推進制止餐飲浪費工作。

（綜合報道）