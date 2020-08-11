深港科技創新合作區深圳園區建設意見：設專項資金支持港澳科研

近日深圳市政府新聞辦舉行政策吹風會，重點介紹了《深圳市人民政府關於支持深港科技創新合作區深圳園區建設國際開放創新中心的若干意見》（以下簡稱《意見》）有關情況。此次出台的《意見》聚焦合作區深圳園區的發展。 《意見》主要內容包括聚焦信息、生命、材料科學與技術領域；對標香港及國際上最有利於科技創新的體制機制；單列專項資金加大對港澳和國際科研項目的支持力度；把香港高校和科研機構的基礎研究能力與深圳高新技術產業體系的優勢緊密聯結起來等。

《意見》主要內容包括聚焦信息、生命、材料科學與技術領域；單列專項資金加大對港澳和國際科研項目的支持力度等。（網絡圖片）

政策吹風會於7日舉行。深港科技創新合作區（以下簡稱合作區）位於深圳市福田區南部與香港接壤處，包含深圳河南側的香港園區和深圳河北側的深圳園區。

據深圳市發展和改革委員會副主任曾堅朋表示，《意見》明確合作區深圳園區要堅持制度創新和科技創新雙輪驅動發展，對標香港及國際上最有利於科技創新的體制機制，全方位探索構建有利於科技創新的政策環境，包括探索促進人員、物資等創新要素高效便捷流動，打造國際化營商環境，對接國際科研規則，建設5G通信、生物醫藥等新興産業標準規則示範區。

《意見》明確合作區深圳園區將聚焦信息、生命、材料科學與技術領域，合作引進一批港澳及國際化的基礎與應用基礎研究機構，並且圍繞集成電路、5G通信、大數據、人工智能、生物醫藥、新材料等深港優勢産業領域，並且支持在移動支付、基因科技、人工智能等領域積極參與或牽頭開展國際標準的制定。

深圳前海深港青年夢工場佔地面積5.8萬平方米，建築面積2.7萬平方米。同時可容納150家創業企業或團隊入駐，重點支持智能硬件、AI和芯片設計、移動互聯網、文化創意等四大領域。（中新社）

《意見》提出合作區深圳園區將全力服務香港高校和科研機構，提供優惠、充足的科研、科技成果轉化空間，公共科研裝置、公共技術服務平台、中試基地等設施向香港高校和科研機構全面開放，支撐香港建設國際創新科技中心。

此外，《意見》還提出單列合作區深圳園區專項資金，加大對港澳和國際科研項目的支持力度。

在政策吹風會上，深圳市福田區區長黃偉表示，合作區深圳園區目前已籌集37萬平方米科研空間，已落地和正對接項目126個。

（新華社）