賴小民被控受賄17.88億元創紀錄 　在外育有二子犯重婚罪

天津第二中院在周二（11日），一審公開開庭審理中國華融資產管理股份有限公司前董事長賴小民涉嫌受賄、貪污及重婚一案。 起訴書指，賴小民受賄共計多達17.88億元（人民幣．下同），此外，賴小民在合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有二子。

賴小民案8月11日一審開庭審理。（微博）

起訴書指控，賴小民在2008年至2018年期間，利用其擔任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任、中國華融資產管理公司黨委副書記及總裁、中國華融資產管理股份有限公司黨委書記及董事長、華融湘江銀行股份有限公司黨委書記（兼）等職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益，或利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，直接或通過他人索取、非法收受相關單位和個人給予的財物，共計折合17.88億元，其中1.04億元尚未完成收受。

賴小民又被指控在2009年底至2018年1月期間，利用職務便利夥同他人非法佔有公共資金，共計2513萬元。

央視電視專題片《國家監察》第二集《全面監督》中，披露了中國華融資產管理股份有限公司原黨委書記、董事長賴小民的貪腐細節。（網上圖片）

此外，起訴書指控賴小民在合法婚姻關係存續期間，與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有二子。依法應當以受賄罪、貪污罪、重婚罪追究其刑事責任。

賴小民當庭表示認罪、悔罪。案件擇期宣判。

值得一提是，據官媒央視在專題紀錄片《國家監察》第二集《全面監督》所披露的案情細節，賴小民案被稱是中國第一大金融腐敗案。例如在調查過程中，賴小民的一處藏匿贓款房屋內有多個保險櫃，當中的現金共計超過2億元。據悉賴小民為逃避調查，都會要求行賄者用現金交付，收錢後再自行到來親手把現金放進保險櫃，沿路上還會特意多繞圈，以防被跟蹤。

賴小民於2018年4月被中紀委國家監委通報涉嫌嚴重違紀違法被查，同年10月被「雙開」後，隨即在11月被移送檢察機關，並於去年2月15日被提起公訴。

（綜合報道）