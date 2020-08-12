【美國大選．話你知】拜登競選副手「賀錦麗」的中文名怎麼來的？

美國前副總統拜登（Joe Biden）8月12日宣布夥拍加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）角逐總統寶座，賀錦麗成為美國史上首位獲提名競選副總統的黑人女性，引起關注。 賀錦麗的英文譯名是哈里斯，「賀錦麗」則是她的官方中文名字，這名字也深入美國華人社區。原來賀錦麗在三藩市開創公職候選人取官式中文名字的傳統，本文將為大家介紹這件事的來龍去脈。

圖為2019年7月31日，美國前副總統拜登和加州參議員賀錦麗出席民主黨總統初選辯論。（美聯社）

不管是華裔或是非華裔，過去十多年來在三藩市競選公職的不少候選人都擁有很中國式的中文名，這就是由賀錦麗開始的傳統。「賀錦麗」這三個字是由三藩市市府婦女委員蘇榮麗和她已故的華人僑領父親蘇錫芬一起為賀錦麗取的中文名。

與賀錦麗有20年交情的蘇榮麗談到替賀錦麗取中文名的經過時說，她與賀錦麗早於2003年賀錦麗競選三藩市地方檢察長前已認識。當時賀錦麗與她談起爭取華裔選票的策略，她建議賀錦麗取一個讓華裔選民更容易記得的統一中文名。賀錦麗認為這是很好的建議，於是蘇榮麗就找她的父親蘇錫芬幫忙，最終取名「賀錦麗」。

2003年賀錦麗競選三藩市地方檢察長，使用「賀錦麗」中文名，開創當地非華裔候選人使用官方中文名字的先河。（《聯合報》）

蘇榮麗又提到，當年賀錦麗曾仔細問到她的中文名字的意義，並曾表示不喜歡「麗」，因為她希望能以智慧取勝，而不是依靠漂亮的外表。於是蘇榮麗詳細解釋華人取名的傳統，又指她的名字「蘇榮麗」也有「麗」，賀錦麗於是就接受了。此後只要賀錦麗到華人社區競選拉票，必定以她的中文名字「賀錦麗」介紹自己：「我是賀錦麗。」

「賀錦麗」這三個字是由三藩市市府婦女委員蘇榮麗和她已故的華人僑領父親蘇錫芬一起取的中文名。圖為蘇錫芬。（《世界日報》）

「賀錦麗」這三個字是由三藩市市府婦女委員蘇榮麗和她已故的華人僑領父親蘇錫芬一起取的中文名。圖為蘇榮麗。（《聯合報》）

除了賀錦麗外，2003年蘇錫芬還替競選公共辯護律師長的日裔候選人Jeff Adachi取了中文名「賀大器」。蘇錫芬將兩人的姓氏都取為「賀」，是「祝賀」之意，結果兩人都順利當選。賀錦麗當選為2004年起新任的三藩市地方檢察長，並在2007年成功連任至2011年。

（《聯合報》）