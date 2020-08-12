台學者：台灣民眾安於現狀　成為「國家」不樂觀

近來多有民調顯示台灣民眾「台灣人」認同越來越強，支持台灣走向獨立的比例創下新高。 對此，台灣學者張國城表示，「台灣成為『正常國家』的前景並不樂觀，民調高無法因此讓台灣成為一個獨立國家，而目前台灣民眾對於『現狀』的接受度還是很高，不急於做出政治宣示」。

綠營智庫「台灣智庫」諮詢委員、台北醫學大學通識教育中心教授張國城指出，「事實上，二戰後，台灣已經錯失許多成為『正常國家』的機會，未來是否有更好的機會，還要觀察」。

他表示，入聯、東奧正名等公投未能通過或是成立，代表「在成為國家上，台灣人還沒能做出具體的政治宣示」，僅是「想當台灣人」的人居多數。但「台灣人」未必等於「台灣國人」，「中華人民共和國和中華民國都有台灣省的建制，這種定義模糊的民調數據再高，恐怕沒有太多實質的意義」。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城。（聯合新聞網）

張國城說，「他對台灣未來成為『正常國家』的前景不像很多人一樣那麼樂觀」。他舉例，就像有個學生從初中開始就說他將來一定要進醫學系，可以說「意願」很高。問題是上醫學系，分數要達一定標準，但這名學生每次模擬考的分數都不到「標準」，顯示他沒有做好足夠的努力和準備，「那怎麼能說服我，他可以進醫學系？」。

他表示，「也就是說，民調顯示台灣人的國家認同度很高，並無法因此就讓台灣成為一個獨立的國家。如果想要讓台灣成為一個國家，就必須要有更具體的政治宣示，還得得到足夠的多數支持。但很顯然，目前台灣民眾對於『現狀』的接受度還是很高，並不急於做出這樣的政治宣示。民進黨也是採取『維持現狀』的政策」。

張國承認為，「未來若台灣真的能完成法理獨立，建構為正常國家，以台灣2300萬人的力量，要抵擋中國大陸的進攻是『有答案的問題』。但前提是，台灣必須要在國內、國際，外交、軍事等方面做好一切相關的準備工作才有機會」。

台政治大學選舉研究中心於7月3日公布《台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布》報吿，其中，台灣人認同感、政黨偏好民進黨與偏向獨立，皆創下歷年民調最高。（政大選研中心供圖）

關於兩岸的統一模式，張國城表示，李登輝時期不少人提出「一國兩府」、「一國良制」、「大華國協」、「一中兩憲」、聯邦等概念。但這些概念都碰到同一個問題，那就是中共不同意。

張國城說，中國共產黨的原則向來是「目標不能變，時間可以改、策略可以選」。除了成為中華人民共和國一部分的統一方案，沒有任何方案是北京有興趣的，或是可以談的，「統就是完整的統，不能留尾巴」。

張國城表示，中國大陸向來很清楚，統一絕不能訴諸台灣民意，「因為他們知道那是不可能的」。「北京的策略其實很清楚，就是繞過台灣民意，一步步讓台灣對中國大陸在各領域的依賴越來越深，直到有一天，不得不接受被統一的結局」。