NBA球星韋斯特指中國獲人類史上最偉大進步　大陸網民讚認識深刻

7月27日，美國獨立記者丹尼·哈方（Danny Haiphong）對NBA退役球星韋斯特（David Moorer West）進行了採訪，兩人討論的內容圍繞着美國政治而展開。其中有不少篇幅涉及到香港問題、中美關係，以及中國的政治體制、社會發展等。 韋斯特在採訪中表示：「美國人了解中國體制和中國文化的概率，比中國人了解美國的概率要小得多。」他強調中國取得了一些人類歷史上最偉大的進步，並認為美國政客意圖挑起對華爭端，其反華宣傳和當年稱伊拉克擁有大規模殺傷性武器一樣。 韋斯特受采訪影片被大陸網民上傳至微博，引起廣泛關注。許多大陸網民讚他認識「真實深刻」。

韋斯特在2003年成為第一位獲選為美聯社NCAA年度最佳球員的步兵籃球隊球員。他此後先後效力於新奧爾良黃蜂、聖安東尼奧馬刺及金州勇士隊，在美國時間2018年8月30日選擇退役。韋斯特大學就讀於澤維爾大學（ Xavier University），專業是傳播學，對於歷史也有着濃厚的興趣。

韋斯特（David Moorer West，右）接受采訪。（Youtube截圖）

韋斯特在採訪中表示：「在過去70年或者75年時間裡，中國可以說在以應對美國為目的，刻意設計了其社會架構，就是為了防範西方帝國主義不斷強加的影響力。」

「而在此過程中，他們還實現了一些人類歷史上最偉大的進步……大部分經濟學家都會告訴你，中國現在是站在世界秩序頂端的國家之一，而他們不是通過戰爭、侵略、轟炸他國民眾或是什麼顛覆活動做到這一點的。在我看來，他們給美國帶來了真正的威脅，也對世界平衡起到了影響。」

韋斯特強調，中國不同之處在於「在西方帝國主義權力架構之外，還能存在一個運轉正常的社會，還能進行高效生產，實現我之前所說的人類歷史上最偉大的一些進步。」

正在罰球的韋斯特。（資料圖片/維基）

他又表示，目前美國政客談及這個問題「都是樂於挑起戰爭的鷹派，講著那些早已過時的腐朽殖民式宣言……特朗普和他那些支持者宣揚的就是孤立主義，這對我們自己不會有任何好處。」

韋斯特說：「美國一共只有3億人，中國僅籃球人口就有3億，我們面對的這個新困境是前所未見的，要想未來有希望，我們必須找出構建這個社會的最佳辦法，我也一直想就這個問題跟有影響力的人對話……中國可以在10天裡建好11家醫院，而我們還試圖用以前的紅色恐嚇戰略嚇唬民眾，面對中國如此精心組織的（國家）秩序是沒用的。」

韋斯特還談及香港問題，他說，中國有被殖民地歷史，美國人對此並無體會。他認為火箭隊經理莫利（Daryl Morey，內地稱莫雷）言論不當，並稱美國的反華宣傳和當年稱伊拉克擁有大規模殺傷性武器一樣。

韋斯特2010年留影。（資料圖片/維基）

他又進一步談及中國意識形態問題，稱「如果你研究過中國歷史，特別是近代被殖民的歷史，就會知道他們一直強調的思維就是絕不能再被統治和控制。這可以說是他們在差不多百年時間裡不斷灌輸給後代的政治意識形態，中國人民的利益被他國侵佔，中國被他國控制，中國失去了主權也失去了與過去數千年歷史的聯繫……這些都是他們圍繞社會架構的政治思維，我們必須瞭解我們所面對的這個挑戰才行。」

韋斯特接受采訪片段被大陸網民配上漢語字幕並發布到微博，引起大量關注。有網民稱韋斯特對中國的認識「真實深刻」不同於一般美國政客，亦有人讚揚他知識水準高。

網民評論：

「這思維很優秀啊！在美國太難得了吧！刷新了我的看法！」

「對中國的認識如此真實深刻的美國人，說實話很難得。」

「一個美國人能看到這個高度，是不是退役後準備來中國，哈哈 中國通！」

「韋斯特在中國好像沒有什麼商業活動，而且已經退役了，說這些應該沒有什麼商業目的，而且能說出這些話應該是對中國有過深入瞭解的。」