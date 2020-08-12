微博頭像刪走「中國」惹議　美駐華使館：全球使團品牌計劃一部分

美國駐華大使館官方微博周二（11日）更換了新頭像，圖片上徽章底部的「中國．北京」字樣只剩下「北京」，「中國」二字被刪走。此外，徽章兩側的五角星由金色變成黑色。 中美關係持續惡化之下，外界揣測，美方或有意宣示「中美脫鉤」等含義。不過，美國駐華大使館周三（12日）在微博發文澄清，指改動頭像只是美國駐全球使團品牌計劃的一部分。

網民核查美國駐華大使館新浪微博頭像變更歷史，從頭像相冊可以看到三次更換：

美國駐華大使館更換新頭像後，微信公眾號「鐵拳腹地」發文稱此舉背後耐人尋味。文章指出，新的頭像中去掉了「中國」作為所駐主權國的宣示，只突出了駐地北京，結合中美之間近兩年來的不斷衝突升級，從美國官方把執政黨和所在國人民分開對待，對一些官員進行「長臂管轄」制裁、凍結財產等等眾所周知的情況，而且在港版國安法在香港實施後抓了很多人的情況下，公然去掉了頭像上的所駐主權國的名字，是否是一種宣示或者暗示，或是下一步徹底脫鉤、斷交，甚至開戰的前奏？在特殊的時候特殊的行動，雖然變化悄然，但是耐人尋味。

至於五角星由金色變成了黑色，文章稱，眾所周知，金色的五角星是中國國旗的標誌和顏色，由金色變成黑色是否也有所暗喻；藍底白字的舊頭像和白底黑字的新頭像，其變化也是在字體的顏色上面，顏色的變化始終在試圖傳遞什麼樣的關係變化、價值觀變化；「鐵拳腹地」稱，都說「色彩是感情的語言」，結合被去掉的和改變的顏色，不難窺探背後的國家情緒的變化。

此外，美國駐華大使館更換微博頭像當日（10日）正值美國衛生部長阿扎爾訪台，有內地網民揣測稱，「下一步會出現美國駐華大使館—台北？」、「看來美駐台使館很快就會登場」。

美國駐華大使館在微博解釋更換頭像的原因。（新浪微博）

不過，美國駐華大使館其後在微博澄清說，「很高興看到許多人對美國駐華大使館的新頭像感到好奇。這一改動是美國國務院的美國駐全球使團品牌計劃的一部分。」駐華大使館還稱，美國很多其他使領館也做出了類似的設計改動，並在帖文中附上美國駐緬甸、辛巴威、西非國家貝南等國使館Twitter頭像圖片，顯示這些使館也同樣換上新頭像。

（綜合報道）