【制止餐飲浪費】官媒批大胃王吃播「假吃真吐」　籲警惕暴飲暴食

網上直播內容千變萬化，其中直播吃東西亦吸引不少觀眾，「吃播」更加成為賺錢職業。 國家主席習近平近日作出指示，要求制止餐飲浪費行為，此後，「吃播文化」也受到內地官媒重點關注。央視在節目中批評，部分「大胃王」在吃播表演中假吃真吐，是「誤導消費、浪費嚴重」。

習近平下令遏制餐飲浪費，央視等官媒也開始大力宣傳。（央視新聞聯播截圖）

習近平近期指示，要堅決制止餐飲浪費行為。他還稱，儘管中國糧食生產連年豐收，但對糧食安全始終要有危機意識，今次全球新冠肺炎（COVID-19）疫情所帶來的影響更是敲響警鐘。

武漢率先表態，當地餐飲業協會倡議推行「N-1點餐模式」。與此同時，官媒也展開大力宣傳。央視《新聞聯播》周二（11日）報道，自從2013年開展「光盤行動」以來，點菜適量、剩餐打包等文明用餐的理念開始深入人心，但是一些地方餐飲浪費的現象仍然存在，厲行節約、拒絕「舌尖上的浪費」，還需要從每一個人做起。報導還指出，自助餐往往是餐飲浪費的「重災區」。

《人民日報》周三（12日）也在頭版刊出評論稱，中國每年浪費的糧食約3500萬噸，接近糧食總產量的6%。其中，城市餐飲業僅餐桌上食物浪費量，就高達1700萬至1800萬噸，相當於3000萬至5000萬人一年的食物量。評論引述中國社科院農村發展研究所研究員李國祥說，中國糧食安全的長期態勢是「緊平衡」。

網上曾流傳影片，示範吃播如何把食物吐出，做出假吃的效果。（網上圖片

官媒還把餐飲浪費的矛頭，指向宴席聚餐和網絡大胃王吃播表演。除了央視批評部分「大胃王」吃播浪費嚴重外，新華社主辦的時政刊物《半月談》周三也發表了題為《暴飲暴食、假吃真吐……不要讓「吃播文化」走向極端》的評論文章。

文章稱，「根本沒有什麼真正的『大胃王』，大快朵頤的背後是暴飲暴食帶來的惡果。」文章列出多個例子，指某知名主播因為吃撐被送進醫院，肚子硬得像石頭；20出頭的年輕人因「吃播」患上了各種「老年病」；還有人因直播吃太多，身體無法負擔，最終付出了生命的代價。

遼寧省瀋陽市一名30歲男子專門「表演」吃肥肉，開播短短半年體重已暴增逾88磅，日前更在直播前突然腦出血，送院搶救後不治。據悉這名男子本身愛吃肉，而且食量驚人，所以直播時常吃豬手、紅燒肉、燒雞等肥肉。（微博圖片）

文章又指出，「假吃真吐」已經成為「吃播」的行業慣例：鏡頭前狼吞虎嚥，鏡頭外立馬催吐，通過「精明」的剪輯達到博人眼球的效果。「這不僅是對消費者的欺騙，更是對食物的浪費。」

文章最後還稱，不同於「大胃王」的吃播，主打美食測評或分享綠色健康的飲食方式，同樣收穫粉絲的喜愛。因此期望「吃播」能夠回歸生活、回歸健康，營造健康愉悅的飲食氛圍。

（綜合報道）