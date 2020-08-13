近思錄：北戴河休假的「異常」

至8月12日，中共每年例行的北戴河休假在時間上已到尾聲。稍早前，外界有聲音懷疑中共今年是否依然會舉行這一低調的政治活動，不過目前看來，至少中共七常委的確已經在人們的視線中消失了超過10天時間——而這通常是外界根據行蹤判斷中共最高領導人是否在「休假」的最主要證據。

今次「北戴河休假時期」，栗戰書出席全國人大常委會會議，是唯一一次有關七常委的官方露面活動。（新華社）

根據中國官方披露的習近平行程「日曆」，進入8月份後，習近平個人活動包括兩次指示批示，分別是6日就「十四五」規劃的編制、11日就節約糧食制止餐飲浪費所發的兩條指示；3條致電致信，分別是8月1日就中尼建交65周年向尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）致賀電，8月5日就黎巴嫩貝魯特發生重大爆炸事件向黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）致慰問電，以及10日就原越共中央總書記黎可漂逝世向越共中央總書記、國家主席阮富仲致唁電；再有即為11日當天就中國全國人大常委會所通過的新立法、「共和國勛章」表彰和人事任免發佈例行性簽發主席令，共計4條。

重要的是這一系列「動作」中，習近平本人並未真正「露面」 ，而是隱身在幕後的，這似乎更印證了習近平等中共高層處於「休假」狀態。

不過，即便如此，今年的「休假」還是有相當不同的，更值得一說是中共高層是否是在北戴河休假都是存疑的。為什麼這麼說呢？

7月23日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在吉林考察。（新華社）

其一，有關中共高層的各項活動，新華社所發電訊稿電頭均使用北京，近期無一顯示「新華社北戴河X月X日電」，顯示這次「休假」相當低調和隱秘。

事實上，以習近平未曾露面的「活動」為例，至少進入8月份後新華社的報道都是以「新華社北京X月X日電」為電頭報道的。這當然有可能是因為這些文件指示都是由中辦具體負責，於北京簽發的，所以以「新華社北京X月X日電」為電頭問題不大。比如2019年新華社披露習近平在8月4日曾給福建省壽寧縣下黨鄉的鄉親們回信，8月6日就埃及開羅突發恐怖襲擊向埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）致慰問電，都是在「北京」發出。

但是，北戴河休假期間，新華社通常會刊發多篇「北戴河電」報道透露休假的一些蛛絲馬迹也是慣例。仍以2019年為例，當時新華社等都披露了中共中央和國務院邀請了全國各行各業的58位優秀專家人才代表到北戴河參加暑期休假活動，時間從8月2日到7日。當時新華社即以「拳拳愛國心 殷殷報國志——黨中央、國務院邀請優秀專家人才代表北戴河休假側記」為題，以「新華社北戴河8月7日電」為電頭。

2016年8月5日，時任中共中央政治局常委、中央書記處書記劉云山在北戴河看望慰問專家。（資料圖片）

其二，更直接地，截至目前，北戴河休假的象徵性動作——中共高層代表受習近平委託代為看望休假的專家——至今未披露，這是十分罕見的。

事實上，自習近平上台恢復胡錦濤時期一度中斷的北戴河暑期辦公制度後，中共高層代表受託看望專家的「傳統」也被繼承下來。根據中國官方披露的信息，十八大後（2013年至2017年），受習近平委託在北戴河看望暑期休假專家的是時任中共中央政治局常委、中央書記處書記劉雲山，時任國務院副總理馬凱，以及時任中央組織部部長趙樂際都曾參加看望活動。而十九大後，中共中央政治局委員、中組部部長陳希連續兩年（2018年、2019年）扮演這一角色，同時與陳希一同看望慰問的還有一位副總理，過去兩年分別是國務院副總理胡春華和孫春蘭。

因為受邀休假的專家通常時間較短，僅一週左右，所以這項看望慰問專家、團結統戰知識分子的政治任務通常被安排在8月上旬的某一天，2019年安排在了8月3日，2018年安排在了8月4日，2017年是在8月9日，2016年、2015年、2013年都是在8月5日，2014年則是在8月6日。

包括陳希在內，中共高層代表此次未見披露在近期於北戴河看望慰問專家，打破了自2012年迄今的慣例，究竟意味着什麼？如果因為新冠肺炎（COVID-19）的原因，中共暫停了北戴河集體休假，避免聚集性活動，邏輯上說也是順理成章、無可厚非的。

其三，暫停北戴河集體休假不代表中共高層並沒有休假，而是說中共高層考慮到現實的安全問題可能只是「換地方了」。

一方面，人們注意到中共高層集體隱身，的確只是保留了最低限度的工作狀態，未下發通知，也沒有進行重大部署；而另一方面，中國全國人大常委會罕見地在8月8日至11日召開了一次頗為重要的會議，作為全國人大常委會委員長和中共第三號人物，慄戰書也的確在北京露面了，這當然有可能被認為是慄戰書提前結束休假，不過與會者也有可能並未離開過北京。