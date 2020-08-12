林夕改《約定》歌詞贈羅冠聰　央視：想誤導年輕人當「政治燃料」

移居台灣的香港作詞人林夕，日前在IG發文改寫歌曲《約定》的歌詞，並標籤現時身在英國、剛被香港警方就《港區國安法》通緝的前香港眾志創黨主席羅冠聰。 此後，官媒《環球時報》發文斥「林夕和被通緝『港獨』羅冠聰，還『約定』上了！」，並引述本港網民評論怒轟林夕「眼盲心更盲」。 至周三（12日），央視亦撰文批評林夕與「亂港分子」頭目的「約定」，是想誤導年輕人犧牲掉青春年華，去當他們的「政治燃料」。

林夕8月7日凌晨於IG上載一張以毛筆寫下「約定」兩字的書法相片，將原本由王菲主唱的《約定》一曲歌詞，改寫成「還記得當天抗爭多難捱」及「仍未忘跟你約定心念沒有死」等內容，並加上「#羅冠聰nathanlaw」的標籤。

央視文章指出，表面上看，林夕並不像那些「反中亂港」分子一樣崇洋媚外，他寫的詞有着濃厚的中國傳統詩詞的婉約，但此時此刻，林夕卻跟「港獨」分子「約定」。而早在2015年，林夕被爆在出席港大一場講座時說，為《北京歡迎你》填詞做了一趟官方喉舌，是其人生污點；2019年，林夕「與台灣某樂團（按：滅火器樂團）共同創作《雙城記》來暗諷香港」，並在採訪時表示，自己被內地下架音樂、被節目除名是一種光榮。

文章稱，優秀的文字工作者林夕，對於「污點」與「光榮」這兩個詞的解讀，是大錯特錯。這就像那些「港獨」頭目們蠱惑香港青年走上街頭打砸搶燒時說的那句「有案底的人生更精彩」，有多少價值觀尚未成型的孩子們，就是在這些謊言的欺騙下走上了街頭。

▼ 林夕為2008年北京奧運作詞的歌曲《北京歡迎你》

文章指，林夕多年來一直參與政治運動，並移居到台灣，曾在為挺「佔中」歌曲填詞，也曾撰寫批評、嘲諷內地的文章，受到「港獨」追捧，所作所為與中華民族利益相背，與中國主流民意相反，於香港的繁榮穩定有害，有哪一點與光榮沾邊？為北京奧運寫詞這件唯一還算光榮的事，又怎麼在他口中成了污點？

文章稱，從林夕對「光榮」與「污點」顛倒黑白的解讀，到近日他與羅冠聰的虛偽對話，「激起了無數人的憤怒」。文章說，林夕自認為正在做着的「光榮」的事，卻是大多數香港市民眼中的「污點」，文章反問，難道林夕要在這條「帶偏別人也毀掉自己」的錯誤道路上，一直走下去嗎？

（央視）