立法會延任｜人民日報：為香港集中精力抗疫提供有力保障

香港政府早前宣布，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響延遲新一屆立法會選舉至2021年，其後全國人大常委會就通過香港第六屆立法會繼續履職的決定，訂明續任不少於一年，直到新一屆立法會誕生。 官方傳媒《人民日報》在周四（13日）刊發評論員文章，指出上述決定「充分體現了中央對香港市民的人身安全、生命安全、健康安全的關心」，並且是「對香港戰勝疫情、恢復經濟和改善民生的支持，為特區政府和香港各界全力以赴抗擊疫情免除了後顧之憂、注入了強大信心」。

香港在7月初以來爆發新一輪疫情。（中新社）

文章指，當前新冠疫情仍在全球蔓延，香港亦在7月初以來爆發新一輪疫情，防疫形勢異常嚴峻，延遲選舉及第六屆立法會繼續履職，不僅是合憲合法合理之舉，也是香港集中精力抗疫的必然要求，同時是科學防控疫情的需要，是確保立法會選舉公平公正的需要，更是對廣大香港市民生命健康安全的高度負責。

文章又提到，去年6月發生的反修例風波已令香港經濟重創，如今疫情更是雪上加霜，故要集中精力控制住疫情，才能讓市民恢復正常生活及出行，為香港恢復經濟、改善民生創造條件。

文章最後指，中央政府和內地始終是香港的最大靠山，全國人大常委會依法及時作出上述的決定，不僅是解決香港立法機關空缺問題的最恰當辦法，也必將為香港集中精力抗疫提供有力保障。文章呼籲香港各界要「拋開區分求共對」，並稱相信在中央政府的堅定支持和內地各界的大力援助下，香港政府一定能夠帶領香港社會早日打贏疫情防控阻擊戰，迎來香港更加美好的明天。

（綜合報道）