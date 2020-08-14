不再強調「不針對特定國家或地區」　解放軍台海演練被指針對美國

解放軍東部戰區通報近日在台灣海峽及南北兩端連續進行實戰化演練，發言人張春暉空軍大校更表明，戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。 內地傳媒《北京青年報》微信公眾號「政知見」引述軍事評論員分析，相比以往的通報，解放軍一改慣例不再強調「不針對特定國家或地區」，而是直指「個別大國在涉台問題上消極動向不斷」，顯然是有很強的針對性。

東部戰區近日在台海進行實戰化演練。（資料圖片／國防部網站）

軍事評論員宋忠平在受訪時表示，今次演練的針對性很強，恰恰可以讓台獨分子和域外勢力深刻明白一點，「解放軍在台灣問題上絕不含糊，沒有討價還價的餘地」。宋忠平指，台灣問題的根本原因，正在於台獨勢力在美國等域外國家縱容下有可能鋌而走險，「既然找到了矛盾的焦點，就應該明確點出來，以勸阻、震懾台獨勢力不可一意孤行，否則解放軍將會按照《反分裂國家法》裏面的域外國家干涉中國內政的問題來一併解決台海問題。」

報道又稱，所謂「個別大國」不言而喻，就是美國，稍早前更有消息指出，美國有意向台灣出售至少4架「海上守衛（Sea Guardian）」大型先進無人機。宋忠平認為，相比此前的美台軍售，今次的挑釁意味有過之而無不及，該款無人機的存在，相當於在台灣周邊海域安插「千裡眼」和「順風耳」，可實時了解解放軍的軍事動態和軍事調動，包括進出關鍵水道的兵力部署，對解放軍而言是一個巨大威脅。此外，宋忠平稱美國也希望通過台灣出錢，以實現美國情報收集目的。

新一輪美台軍售中，台灣可能獲購與日本同款的MQ-9B「海上守衛者」無人機。（日本防衛省）

另一方面，宋忠平指今次的台海演練，解放軍在通報中有明確指出位置及兵力部署，「多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練」，「這個信息至關重要。所謂多兵種、多方向、成體系，就是聯合作戰的重點體現，而解放軍是全球為數不多的具有全體系作戰能力的軍隊。」

同時，宋忠平認為演練具有很強的實戰意義，台灣海峽及南北兩端都成為演習場，實際上形成對台的「全域軍事演練」，震懾性比較大。更重要的作用是，按照實際作戰方案來進行兵棋推演，在真實環境下進行預演，「這正是『練為戰，不為看』的真諦。」

（政知見）