【人事變動】四個月內五名「70後」地級市市長跨省出任副省長

2020年以來，中國內地已有多例由地級市市長跨省任副省長的人事調整。僅7月份就有3位，他們履新後均成為目前該省最年輕的副省長。

據《中國新聞週刊》8月14日報道，此前7月31月，湖南省常德市市長曹立軍出任四川省副省長。曹立軍此次履新，成為不到4個月內，第5例由地級市市長跨省任副省長的人事調整。

此前4月9日，黑龍江省第十三屆人民代表大會常務委員會第十八次會議任命李毅為黑龍江省副省長。此前，李毅任陝西省渭南市委副書記、市長。因從地級市市長跨省調任副省長的案例比較罕見，這次調任在當時受到了輿論關注。

梳理發現，在李毅之後，至7月底，又有4人從地級市市長跨省出任副省長：海南省三亞市原市長阿東，4月15日出任吉林省副省長；湖北省荊州市原市長崔永輝，7月2日出任福建省副省長；福建省南平市原市長劉洪建，7月29日出任雲南省副省長；湖南省常德市原市長曹立軍，7月31日出任四川省副省長。

查詢資料顯示，這五位新任副省長，均為70後，此次履新後，他們均成為該省最年輕的副省長。上述5人中，除阿東外，其餘四人此前仕途都從未離開過本省。此次調任，成為他們第一次跨省任職。

此外，他們均有豐富的工作履歷。例如，李毅曾任西安市未央區大明宮鄉副鄉長、藍田縣縣長等職務，2009年3月，他任藍田縣委書記時，是當時西安市最年輕的縣委書記；2018年3月，他出任渭南市市長，成為當時陝西10個地級市中的首位「70 後」地級市市長。

阿東1997年從北京大學城市與環境學系人文地理專業博士研究生畢業後，在中國國家海洋局工作了接近20年（其間掛職任過江西省貴溪市委副書記），2016年1月，卸任中國國家海洋局政策法制與島嶼權益司司長職務，調任中國最南端、人口最少的地級市三沙市，任市委副書記；2017年7月，任三沙市市長。

對此，北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水錶示，這種人事安排十分罕見，長時間以來，副省長人選主要來自於本省的地級市，現在這種人事安排，有利於人才的培養、使用和競爭，進而產生了激勵效果。也有分析認為，打破常規的背後，有物色、鍛鍊和儲備更高級別官員的考量，今後這種現象或將成為常態。