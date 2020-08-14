【人事變動】劉寧當選遼寧省長　出身水利系統曾參與三峽建設

中共人事又有了新調整，7月任職為遼寧省副省長、代省長的劉寧，正式當選為遼寧省省長。

中共遼寧省委機關報《遼寧日報》8月14日消息，遼寧省第十三屆人民代表大會第四次會議於2020年8月14日補選劉寧為遼寧省省長。

公開報道顯示，4月，時任遼寧省省長唐一軍進京，履新中國司法部部長、黨組副書記。6月底，青海省委副書記、省長劉寧調職入遼，出任遼寧省委副書記，7月1日獲任遼寧省副省長、代省長。

據《北京日報》旗下公號「長安街知事」消息，目前遼寧省政府領導班子包括「一正八副一秘書長」：省長劉寧，常務副省長陳向群，副省長陳綠平、王大偉、崔楓林、王明玉、郝春榮、盧柯、張立林，秘書長徐巖。

1983年畢業後，劉寧就開啟了34年水利工作生涯。（中國長安網）

據公開簡歷，劉寧生於1962年1月，吉林臨江人，畢業於清華大學水利系水工建築專業，是工學博士，教授級高級工程師，為中共十九屆中央候補委員。

據清華校友總會官網曾刊發的一篇報道稱：劉寧1978年考入清華大學時，年僅16歲。並且他一直有着參加三峽建設的意願。1983年畢業時，劉寧如願分配到中國水利部長江水利委員會。

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知圈」曾報道指，1994年三峽工程開工後，劉寧投入三峽工程建設，先後擔任長江水利委員會總工程師助理、副總工程師，三峽工程設計副總工程師，參與了三峽一期、二期工程建設的全過程。

在參與三峽建設的同時，劉寧還承擔着長江委許多其他重要工作，既是「南水北調穿黃」設計論證的技術總負責人，也是長江重要堤防隱蔽工程建設招投標公司的總經理，還主持了「長江河道採沙應急規劃」的編制。

1996年，劉寧被授予「長江委十佳青年」稱號，並被授予「中國全國水利系統科技英才」稱號；1997年他被選為長江勞動模範，並獲湖北省有突出貢獻的中青年專家稱號；2000年，他是湖北省「五四」青年獎章獲得者；2001年，他被選評為三峽工程優秀建設者。

此外，劉寧還先後獲中國國家優秀設計金獎2項，省部級科技進步二等獎2項、三等獎1項。

2009年，時年47歲的劉寧升任中國水利部副部長，在該崗位工作了8年，期間於2016年開始兼任中國國務院三峽工程建設委員會委員。

2017年4月，劉寧赴青海工作，任省委副書記，8月兼任政法委書記。10月，他當選為中共十九屆中央候補委員。

2018年8月，劉寧出任青海省政府黨組書記、副省長、代省長，9月正式就任青海省省長。

此外，據內媒財新網消息，在中共地方政壇中，有多名高官成長自水利系統。除了劉寧，現任安徽省長李國英也在水利系統任職超過30年，兩人都曾任水利部總工程師、副部長。此外，江蘇省政協主席黃莉新，廣東省委常委、廣州市委書記張碩輔，湖南省副省長隋忠誠，也都曾長期任職地方水利系統。