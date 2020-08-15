習近平：公有制主體地位不能動搖，國有經濟主導作用不能動搖

據新華社報導，《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平2015年11月23日在十八屆中央政治局第二十八次集體學習時的重要講話《不斷開拓當代中國馬克思主義政治經濟學新境界》。習近平講話強調，中國要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，公有制主體地位不能動搖，國有經濟主導作用不能動搖。

習近平指，中國政治經濟學的根本只能是馬克思主義政治經濟學，而不能是別的什麼經濟理論。他指，中共形成了當代中國馬克思主義政治經濟學的許多重要理論成果，有力指導了經濟發展實踐，開拓了馬克思主義政治經濟學新境界。

習近平表示，要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，推動各種所有制取長補短、相互促進、共同發展；公有制主體地位不能動搖，國有經濟主導作用不能動搖；要高度重視中國收入分配中存在的一些突出問題，不斷健全體制機制和具體政策，調整國民收入分配格局，持續增加城鄉居民收入，不斷縮小收入差距；要堅持社會主義市場經濟改革方向，繼續在社會主義基本制度與市場經濟的結合上下功夫，把兩方面優勢都發揮好。

習近平講話還指，要堅持對外開放基本國策，善於統籌國內國際兩個大局，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，發展更高層次的開放型經濟，積極參與全球經濟治理，促進國際經濟秩序朝著平等公正、合作共贏的方向發展；堅決維護中國發展利益，積極防範各種風險，確保國家經濟安全。

《求是》雜誌是中國共產黨的黨報黨刊之一，由中國共產黨中央委員會主辦。