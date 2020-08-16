中美領事館風波｜成都美領館微博發最後帖文告別　網民：走好不送

中方早前為反制美國關閉中國駐侯斯頓總領事館，在7月27日關閉美國駐成都總領事館。 美國駐成都總領事館官方微博在8月14日（上周五）發表「最後一條微博」稱，「我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼」。這引發內地網民關注，有人回應稱：「走好不送。」

｜相關新聞：美駐成都總領館7月27日閉館 中方從正門進入接管

+ 3 + 2

該帖文表示，「從1985年10月16日到2020年7月27日，美國駐成都總領事館作為夥伴，與中國西南地區的人民一道，推動該地區的快速增長和發展，促進國際合作。那時的每一天，我們的僱員都在為數以千計的中國學子和旅行者發簽證，尋找促進兩國間貿易的機會，分享美國文化，並與中國社會的各個方面建立關係，以增進雙方相互了解。我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼。這是我們的最後一條微博。」

美國駐成都總領事館官方微博在8月14日發表「最後一條微博」稱，「我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼」。（美國駐成都總領事館微博）

對此，網民紛紛留言表示，「西南人民可不是和你們『一道』的，更談不上什麼友誼」、「沒有你，西南會更好」、「他對於好的定義跟我們不同」、「本西南地區人民表示，滾好不送」。

目前，美國駐成都總領事館官方微博依然保留有相關認證，很多內地網民都在關注其何時撤銷認證，乃至註銷帳號。

微博網民熱議：

「還駐成都呢？駐成都哪兒呢我去看看？」

「本西南地區人民請你忘了我們。」

「滾吧拒簽我幾次留學簽證。」

「快點滾吧。」

「都關了，加個『前』唄。」

（綜合報道）