【新冠肺炎】張文宏：要再等三個月才知道疫苗效果

全球關注新冠疫苗的研發進度，日前俄羅斯搶先在當地註冊全球首款新冠疫苗，取名為「Sputnik V」。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）還稱，他的一個女兒已經接種了該款疫苗，但未有透露是哪一位女兒。 新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏15日（上周六）出席上海書展時談及新冠肺炎疫苗的研發進度，表示「再等三個月，才能知道疫苗的效果好不好，要等臨床三期試驗的結果」。

🔻有關俄羅斯研發疫苗的照片🔻

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張文宏表示，新冠肺炎疫情並未完全結束，國際疫情仍在蔓延，雖然上海疫情已經告一段落，但風險始終存在，需要保持警覺，「我們要跑在病毒的前面。萬一有任何一例病毒觸發了我們的預警體系，我們要趕快奔跑，去擴大檢測、精準防控，讓所有人的生活能盡量過得正常。哪怕出現一例、兩例，不用怕的，我們有強大的防控體系，可以有條不紊地應對。」

至於第二波疫情方面，張文宏稱，「從總的趨勢來講，現在第一波都還沒過去呢。你要問我有沒有第二波，至少第一波得先過去。中國現在出現的零星病例，一出來就滅掉，相比全世界累計確診2千多萬的病例來講，根本就不是波，要掀得起浪才能算波。在中國，疫情基本算是剿滅狀態，零星地出來，我們動態地清零。」

最後張文宏提及新冠肺炎疫苗的研發進度，張文宏請大家要有耐心，「再等三個月，才能知道疫苗的效果好不好，要等臨床三期試驗的結果」。

（《現代快報》）