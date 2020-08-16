【新冠肺炎】鍾南山：中俄有計劃共同開展疫苗臨床試驗

全球關注新冠疫苗的研發進度，日前俄羅斯搶先在當地註冊全球首款新冠疫苗，取名為「衛星V」（Sputnik-V）。 中國工程院院士鍾南山16日（周日）表示，中俄有計劃共同開展疫苗臨床試驗。

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「中俄合作新冠疫情防控學術交流會議」在廣東藥科大學大學城校園國際會議中心主會場召開，鍾南山稱，俄羅斯的病死率較低，大概控制在1.7%，其中一些技術和戰略值得學習；而中國有自己的獨特抗疫方法，特別是在中醫方面。

此外，鍾南山又表示，他注意到近期的消息，俄羅斯疫苗的研發進展得很快，中俄有計劃共同開展疫苗臨床試驗。

「中俄合作新冠疫情防控學術交流會議」主題為「聚焦COVID-19防控，深化中俄抗疫合作」，旨在助推中俄抗疫合作實現新進展。（羊城派）

據早前報道，疫苗「衛星V」（Sputnik-V）由俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya Research Institute）與俄羅斯直接投資基金（RDIF）聯合研發。加馬列亞研究所主任金茨堡（Alexander Gintsburg）12日稱疫苗第三階段試驗於當日開始。越南衞生部表示已登記並將購買俄羅斯生產的疫苗。

世界衛生組織（WHO）助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）13日稱「衛星V」並非如其他9支實驗疫苗般處於進階測試階段，又指正在與俄羅斯對話，以期取得疫苗產品的資訊。

俄羅斯衞生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）14日則表示，該國將在未來幾天，也許最遲於17日公布「衛星V」（Sputnik-V）的臨床研究數據。

（綜合報道）