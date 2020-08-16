【新冠肺炎】內地首個新冠疫苗專利獲批　由軍科院陳薇團隊研發

據國家知識產權局近日消息，由軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊及康希諾生物聯合申報的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已被授予專利權，這是內地首個新冠疫苗專利。 該專利於今年3月18日申請，8月11日授權。

軍科院軍事醫學研究院陳薇院士及康希諾生物聯合申報的新冠疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已被授予專利權，圖為陳薇。（資料圖片）

陳薇今年1月26日受命率軍事醫學專家組趕赴武漢，率領團隊圍繞新冠病毒的病原傳播變異、快速檢測技術、疫苗抗體研製等開展科研攻關。陳薇3月16日帶領科研團隊研製的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗成為國內第一個獲批正式進入臨床試驗的疫苗。完成疫苗一期臨床試驗接種的108位志願者，於4月10日全部結束集中醫學觀察，健康狀況良好。

陳薇團隊4月12日在湖北武漢展開二期人體臨床試驗，84歲高齡的武漢人熊正興，在女兒陪同下完成疫苗接種，成為年齡最高的志願者。（中國日報）

該疫苗4月12日開展二期臨床試驗，共508名志願者參與，成為當時全球唯一進入二期臨床試驗的疫苗。

陳薇團隊研發的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗。（中國軍網）

二期臨床試驗結果在7月20日於《刺針》（The Lancet）發布。試驗結果表明，單次接種疫苗28天後，99.5%的受試者產生了特異性抗體，95.3%受試者產生了中和抗體，89%的受試者產生了特異性T細胞免疫反應。

（綜合報道）