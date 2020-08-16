台智庫指大陸機構揭美軍機動態是「灰色衝突」手段　環時斥潑髒水

近期北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）在Twitter頻繁揭露美國軍機動態，據台灣中央社報道，台國防部智庫「國防安全研究院」對此表示，這是「灰色衝突」（grey zone conflicts）手段之一，藉民主體制漏洞、媒體產業競爭，形塑「美國才是不安因素」。 對此，大陸官媒《環球時報》撰文反批「笑話！大陸機構在南海盯死美軍，一盆髒水先從台灣潑來了！」，並反問道「究竟是公布美國軍機在南海動態的『南海戰略態勢感知』計劃平台在塑造美國是『不安定因素』，還是美國艦機在東海、南海的挑釁行為本身嚴重危害地區和平？」。

「南海戰略態勢感知計劃」在Twitter和微博發布美國機艦在相關海域的動態：

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中央社報道稱，國防安全研究院指出，「灰色衝突」是國安新挑戰，攻擊方讓被攻擊者難以決定以軍事或警察力量回應，藉此延長決策時間，目的是造成對方決策延遲或誤判。

該研究院學者蘇紫雲表示，灰色衝突企圖在不觸動戰爭前提下，以各式非武力或準軍事手段壓迫競爭對手以取得政治利益，近年因流動網絡普及、社群媒體高密度使用，使群眾心理成主要戰場，對決策者形成壓力。她舉例稱，北京大學日前成立的Twitter「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI），訴求為「促進南海的透明」，但所揭露對象以美軍活動為大宗，再藉社交媒體、各國媒體轉載，藉此突顯特定國家（美國）為不安定因素。

「南海戰略態勢感知」計劃8月1日公布的監控數據顯示，美軍今年7月有近70架次偵察機在南海活動，數量幾乎是5月的兩倍。圖為E-8C「聯合星」飛機，該飛機是一款空地監視飛機。（資料圖片）

蘇紫雲說，這種戰略敘事（strategic narratives）手段也可視為新興灰色地帶衝突的標準樣態，利用民主體制來打擊民主，並藉言論自由破壞言論自由的灰色手段。北大南海戰略態勢感知主要技法就是利用自由世界的民主體制漏洞、媒體產業的自由競爭，釋放出選擇性的單一訊息影響受眾感知。

對此，《環球時報》稱，有台灣網民直接反問：「只要不涉及假信息，揭露美軍在南海的活動有何不對，更何況美軍的活動大多都有被公開報道，也不是甚麼機密，說這是利用民主體制來打擊民主，是借言論自由破壞言論自由，不知邏輯何在？」該網民還提到，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的亞洲海事透明倡議組織（AMTI）多年來不也是在針對中國大陸做類似的事嗎？

《環時》文章稱，南海戰略態勢感知計劃是一個開放式、國內外學者協作的網絡，宗旨是全面客觀掌握南海的動態和資訊，準確感知南海的軍事、政治、經濟、環境等態勢。為了研究的需要，建立了自己的海空態勢系統，持續跟蹤和披露域內域外國家在南海的艦機動態。

文章還援引「南海戰略態勢感知計劃」主任胡波此前的表態，指該計劃只是把數據客觀呈現出來，通常也不持立場，主要是為了幫助研究或關注南海的專家以及公眾建立常識。當公眾有了基本常識，大家對南海問題的認識和研究也能更為理性，「長期來看，這有利於南海的和平」。

胡波認為，在南海資訊公開方面中美之間是失衡的，美國對外發布公開的信息很多，於是外界看到的南海態勢都是美國官員及智庫塑造出來的，「我們對外發布的信息之所以受到關注也恰恰說明了南海信息的稀缺」。

（中央社、環時）