外交部副部長鄭澤光：堅決阻止美國一小撮政客瘋狂破壞中美關係

面對與美國的關係陷入緊張的境地，負責中國外交事務的高層官員不斷向前者喊話，強調中美合作的重要性，並再次反對諸如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等有損中美關係的言行。

中國外交部副部長鄭澤光表示，要「堅決阻止美國一小撮政客的倒行逆施」。（資料圖片）

8月13日，在中國人民外交學會和美國美亞學會合作舉辦的視像對話會上，中國外交部副部長鄭澤光與美國國會議員就中美關係進行溝通。

談到時下仍在持續的新冠肺炎疫情，鄭澤光說，疫情防控是緊迫挑戰，美國應立即停止對中國的污衊抹黑，強調中國疫情防控在中共總書記習近平帶領下取得重大戰略成果。他希望美國能早日戰勝疫情，稱願意與美國展開抗疫合作，但堅決反對美國對中國搞污名化、向中國「甩鍋」推責的無理做法——美國總統特朗普（Donald Trump）和蓬佩奧近來不斷在各種場合將新冠肺炎病毒稱為「中國病毒」，甚至稱病毒就是起源於中國，「這已激起中國人民強烈憤慨。」

鄭澤光續說，中美關係正處重要關口，必須要維護和穩定。但美國「單方面挑起事端」，「一些政客惡毒攻擊中共和中國政治制度」，「全盤否定中美關係歷史」，「用謊言矇蔽美國人、欺騙國際輿論」，已致中美關係出現建交以來異常複雜嚴峻的局面。對此，中國政府已經並將繼續採取正當、必要行動，捍衛國家主權安全發展利益，維護和穩定中美關係。

鄭澤光的不滿說法皆指向近來非常活躍的蓬佩奧，他於8月4日在尼克遜圖書館發表的演說，被稱為「新鐵幕演講」，暗示美國將與中國開啟一場類似美蘇冷戰的「新冷戰」。蓬佩奧在演說中將中國民眾和中國共產黨分開，但這些說法受到中國政府和中國民眾的批評。

因此，鄭澤光在對話會中再次強調，「堅決阻止美國一小撮政客的倒行逆施。」他說，中美合作符合兩國和世界利益，對抗只會帶來災難。他強調，要始終建設性管控分歧，「有識之士」要攜手採取積極行動，「堅決阻止美國一小撮政客出於一己私利繼續瘋狂破壞中美關係。」

鄭澤光表示，中國的內外政策不容任何人蓄意歪曲抹黑。中國走特色社會主義道路，走和平發展道路，深化改革、擴大開放，不僅是這麼說的，也是這麼做的，「今日之中國，比以往任何時候都更能有定力和韌性應對各種風險挑戰，實現自己的奮鬥目標。」

對於中國企業近來不斷遭受美國的打壓，鄭澤光敦促美國立即停止打壓的霸凌行徑，稱美國那些鼓吹人為割裂與中國經濟聯繫的人，違背基本常識和經濟規律。他再次敦促美國停止歇斯底里的反華鼓譟，停止損人害己的做法。

鄭澤光最後說，中國致力於發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，但同時會捍衛國家主權安全發展利益。「中國發展的根本目標不是為了取代誰，而是為了讓14億中國人民過上更加美好的生活，為地區和世界和平、穩定、發展和繁榮做出更大貢獻。」

他還提了一句「中國沒有興趣也從未干涉美國內政」，似乎在回應有關中國干涉美國大選的傳聞。

自8月以來，中國外交高官不斷向美國喊話，闡釋維護中美關係的重要性。8月5日，中國外長王毅說，中國盡力避免中美關係脱鈎，但已做好兩手準備，應對最壞情況。8月7日，中共外事委辦公室主任楊潔篪在官媒新華社發文，敦促美方決策者尊重歷史事實，糾正錯誤、改弦易轍，同中方相向而行，管控分歧，推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。