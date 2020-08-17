中國駐美大使館發tweet：很遺憾看到駐侯斯頓總領事館同事離開

中美互關領館事件已有一段時間，8月16日，駐侯斯頓總領事館的中方人員乘飛機離開美國，中國駐美大使館官方Twitter發文並表示遺憾。

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8月16日，中國駐美國大使館發文，表示「很遺憾看到我們駐侯斯頓總領館的同事離開美國。我們將永遠銘記他們為彌合分歧、加強中美關係所作的貢獻。我們將繼續推進他們與諸多美國朋友們建立起來的友誼。一路平安！」

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此前7月21日，美國突然要求中國關閉駐侯斯頓總領館。按照官媒《環球時報》總編輯胡錫進的說法，美國政府要求中國72小時內關閉駐侯斯頓總領館，並給予中方3天撤離的時間。

為反制美國，中國外交部7月24日通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。7月27日上午10時，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。

針對美國此舉，中國外長王毅曾在7月24日表示，中國仍希與美國實現「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，但我們必將堅定維護國家主權和民族尊嚴，堅定維護自身正當發展權利，堅定維護國際關係基本準則。中國不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來」。

此外，中國駐華盛頓大使館也於24日在官網上發布聲明稱，將代管中國駐侯斯頓總領事館領區的工作職責。