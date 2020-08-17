中國第8艘071兩棲艦命名為「祁連山艦」　075兩棲艦海試畫面曝光

中國海軍第8艘071級兩棲船塢登陸艦最新消息曝光。同時，在075型兩棲攻擊艦首艦剛剛海試的背景下，外界關注中國是否還會繼續建造071艦。

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綜合8月17日消息，第8艘071艦被命名為祁連山艦，由甘肅省張掖市和武威市共同提名，艦艇即將刷號，服役於南海艦隊。

此前的7月7日，發布在南海艦隊官方微信公眾號的一篇文章，披露了中國海軍最新一艘艦艇祁連山艦，根據中國《海軍艦艇命名條例》規定，只有船塢登陸艦或坦克登陸艦這樣的艦種才會以山川來命名，且橫跨青海和甘肅兩省的祁連山也是中國境內的主要山脈之一，所以不難猜出這艘被命名為祁連山的軍艦就是中國海軍第8艘071級船塢登陸艦。

071級船塢登陸艦是中國較為先進的綜合登陸艦之一，該級艦艦長210米，寬28米，吃水7米，最大航程為1萬海里，最大排水量為25000噸。

071艦內部設有塢艙、車輛甲板、機庫以及飛行甲板，可搭載氣墊登陸艇、兩棲裝甲車以及直升機執行立體兩棲登陸作戰任務，是目前中國海軍兩棲作戰力量中的主力。

從2006年首艘071艦下水以來，該級艦共建造了兩個批次共8艘，目前已經正式入役的有6艘，而此前第7艘071艦已經確定命名為四明山艦。

這8艘071艦全部由上海滬東中華造船廠出品，該廠還同時在建第3艘075艦，而075首艦已於8月5日進行首次海試。在此背景下，071艦數量是否還有必要增加，引發外界關注。

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分析稱，071艦與075艦的分工並不相同，071艦仍以傳統的平面搶灘登陸為主，同時兼顧直升機運輸能力，而075艦則是以搭載直升機為主。在作戰使用上，075艦是指揮艦，而071艦則是輸送兵力的主力。

還有分析稱，從071艦的建造服役情況來看，中國海軍對其性能還是十分滿意的，並且在其基礎上發展的071E型船塢登陸艦在2019年還成功斬獲外銷訂單出口給泰國海軍，所以其最終的建造數量肯定不會止步於8艘，還會有新一批次的071艦出現，並進行改進。