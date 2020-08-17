【觀察】台海局勢緊張　兩岸皆須克制避免開出第一槍

兩岸關係不斷惡化，隨着中美在台海周遭軍演的頻率升高，連帶加重中美台三方軍事對峙的緊張局面。如何在軍事對峙中避免擦槍走火讓對峙升級形成戰爭的局面，顯然中美台三方都必須小心提防。

據了解，8月11日至13日的台海中線空中博弈中，台空軍都以全掛彈方式，攜載電子戰莢艙，與解放軍軍機較勁，雙方接觸相當火爆。這顯示兩岸軍事對峙的局面十分緊張。（台灣國防部提供）

大陸解放軍在2020年8月13日對外宣布，將會在台灣海峽與南北端進行聯合軍演，而主要原因是「某個大國」在涉台問題上，消極動向不斷，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，因此解放軍的軍演可以視為一種對美台關係升温的抗議和反制。

而在8月17日，台灣《中時電子報》披露台灣軍方官員的說法，該官員表示「我國空軍飛行員紀律嚴明，空中執勤嚴守戰備準則，飛行員若未接到空軍作戰指揮部下達的命令，擅自開第一槍，自空中執勤降落後，即刻移送法辦」。而這樣的警示顯然是為了避免擦槍走火。

該報道指出，自從2019年3月31日大陸軍機飛越中線，蔡英文下令「強勢驅離」後，台灣軍方立即修改「國軍經常戰備突發狀況細則」，將從距台灣本島12海里空域到海峽中線劃為攔截區。解放軍戰機倘若飛越中線接近本島，台灣軍方將會有所因動。台軍方採取的具體應變措施，從廣播警吿、戰機監控驅離到地面飛彈部隊因應，都有明確的處置規定。

眾所周知，2016年7月，台灣軍方曾發生一起雄三飛彈誤射事件，最終誤擊台灣漁船，導致漁民一死三傷。而該誤擊事件也短暫引發兩岸關係緊張。而在兩岸軍事對峙已經越來越頻繁的情況下，中美台三方如何加強軍紀避免官兵犯錯，顯然是台海「避戰」的重要課題。

台軍官員消息稱，台軍嚴禁飛行員擅自對解放軍戰機開第一槍。（資料圖片）

另一方面，《南華早報》在8月13日曾披露，北京不希望給美國鷹派進一步升級台海事態的機會，已下令解放軍飛行員和海軍官兵在與美國飛機和軍艦對峙中務必保持克制， 一名知情人士透露，陸方已吿訴軍方服役人員 「不要開第一槍」。

換言之，解放軍的邏輯也和台灣軍方相同，即「以小事大以智」。雙方都是面對綜合國力比自己更加強大的對手，僅能以防衛領土的名義展現一種防衛性的姿態，因此必須克制避免開出「第一槍」。

不過，台海局勢背後始終有美國的身影，因此美國的動態也十分引人注目，而在台灣和中國大陸都下令軍方「禁止開第一槍」的情況下，美國有可能成為開出第一槍的那一方嗎？

據「南海戰略態勢感知計劃」平台8月15日統計，自從8月13日解放軍宣布在台灣海峽海峽及南北兩端組織實戰化演練之後，在13日至15日三天內，美軍已經累計派出包括P-8A反潛巡邏機、P-3C巡邏機、RC-135戰略偵察機及EP-3E電子偵察機在內至少7架次各型偵察機，到台灣周邊空域開展持續的偵察活動，台海局勢愈發緊張。

美國空軍B-1B戰略轟炸機16日早上飛向台灣東北空域，逼近大陸劃設的東海防空識別區。（資料圖片）

不過北京目前擬定的中美博弈方針是定位成持久戰，因此更需要戰略定力來面對中美問題的「鬥而不破」。而台灣近期也沒有任何選舉時程，因此具體來說，台灣和大陸其實都沒有「開出第一槍」、刻意引發戰爭的迫切需要。另一方面，大陸官方仍然是以「和平統一」做為兩岸關係的定海神針，因此若非到不得己的情況，其實也不會出手「開出第一槍」。

而在美國方面，在特朗普選情落後的局面下，外界認為美方的確存在渴求局部軍事衝突以拉抬選情的動機。在當地時間8月14日，美國全國公共廣播電台、美國公共電視網以及馬里斯特民調中心聯合公布最新民調，數據顯示民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）明顯領先現任總統特朗普（Donald Trump），拜登和特朗普的支持率分別為53%和42%。外界認為特朗普主要受到美國疫情不斷加重的影響。

不過，外界也有分析認為，美國是希望透過軍事對峙上的「極限施壓」，讓中國大陸或台灣其中一方失去戰略定力而「開出第一槍」。美國應該不會親自「開出第一槍」，否則「引戰不成」或將反受國際社會的輿論譴責。

如果深入分析，中美台三方其實都沒有「開出第一槍」的戰略需要，不過隨着軍事對峙的的頻率不斷升高，也無法保證能夠完全避免個別軍官的操作失誤或主觀意願導致「擦槍走火」的局面發生，進而使得緊張局勢升級。

台灣近期最火的一句話便是前總統馬英九提出的「首戰即終戰」，而馬英九提出這個說法除了突顯兩岸的軍事懸殊之外，仍然希望台灣能夠避戰，避免成為中美局勢不斷惡化下的棄子和炮灰。不過，台灣政府和民眾或許仍然天真地相信美國會保護台灣，也讓美中台三角問題不斷延續下去。