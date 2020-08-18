《八‧一七公報》簽訂至今　為何美國仍未停止對台軍售？

日前美媒彭博社（Bloomberg）報導，美國國防部已向美商洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）下達90架F-16戰鬥機的訂單，其中的66架正是要出售予台灣。若再加上2020年8月初美國擬售台四架收割者「海上衛士」無人機（MQ-9B SeaGuardian）的消息，可知美國對台的軍售力度正在不停加強。

美國先前便答應替台灣將現役的F-16戰鬥機升級成F-16V型，如今又答應向台灣出售66架F-16V戰機，圖為台軍展示的F-16V型戰機。（台灣中央社）

儘管中國大陸與美國建交前，便要求過美國對台應「斷交、廢約、撤軍」， 1982年更簽署了旨在限制美國對台軍售的《八‧一七公報》，但現實是無論金額多寡，美國仍幾乎年年販賣軍火給台灣。究竟該如何解釋美方這種矛盾作為呢？

美國的自相矛盾主要有兩個原因：一是自國共內戰以後本就存有介入中國內政圖謀，故不希望兩岸任何一方具有壓倒性的力量，畢竟兩岸的對立提供美國插足東亞的藉口；二是美國根深蒂固的軍工複合體結構，令軍火商與政客們彼此援引，需要選票與金源的白宮高官自然得在軍火外銷上「網開一面」，顧不上對華邦誼乃至其他軍控條約，此外還能藉美製武器抑制盟友的自主性，可謂一舉多得。

當中美談判建交時，美國便試圖以模糊言詞偷渡軍售台灣的意圖，即便是曾說過「我對我們國家作為世界上第一武器出口大國感到擔憂」的美國總統卡特（James Earl Carter），也無法完全迴避軍售的政治與經濟需求。當1978年卡特派遣國家安全事務助理布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski，1928─2017年）訪問大陸前，曾指示後者向北京轉達「美國將繼續向台灣提供為防禦目的而需要的軍事設備」，便是希望得到北京的諒解，以免耽誤建交事宜。

執政期間對華建交與主張控制外銷軍火的美國總統卡特，也沒能杜絕對台軍售的政治與經濟利益。（Getty）

沒想到抵達北京後，布熱津斯基以「將有一個歷史性的過渡期限，期間美國將與台灣保持廣泛的商業關係」的說詞吿訴中共中央主席華國鋒（1921─2008年），以掩飾中美建交後持續對台軍售的企圖。事後，布熱津斯基則向卡特聲稱雖然他沒有明確提及軍售，但他建議中共可在建交後不發表和平解決台灣問題的聲明、換取美國繼續售台武器，又或是讓美國停止軍售、而中共也承諾和平解決台灣問題。

熟悉中國大陸政治生態者，都稔知中共不可能對美國作出任何涉台承諾，畢竟這事涉內政與主權，因此布熱津斯基意圖操作的兩面手法很快就帶來齟齬。當美國國務院發現所有會談紀錄都沒顯示中共同意美國繼續對台軍售時，趕緊命布熱津斯基與美國駐北京聯絡處主任伍德科克（Leonard Freel Woodcock，1911─2001年）向北京確認。果不其然，時任國務院副總理鄧小平（1904─1997年）嚴厲批駁伍德科克，警吿說這「將會對中國以和平方式解決台灣迴歸祖國問題設置障礙，最終只能導致武力解決」。不過鄧小平也主張「先把這個問題掛起來」，不要讓此事阻礙中美關係正常化，故雙方最終於1979年建交。但鄧小平同時也保留了但書，聲稱要是卡特談論軍售，那麼中方必定會表態反對。

結果卡特政府雖在1979年成功與北京建交，但旋即通過《與台灣關係法》，規定「美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務」，同年底又核准了2.8億美元的對台軍售案。而待列根（Ronald Wilson Reagan，1911─2004年）執政後，為提振疲弱經濟與拖垮蘇聯，又加碼外銷軍火牟利，還鼓勵駐外官員替軍火商尋找海外客戶。這種作法立刻讓美國軍售成績猛增，1981年時僅有82億美元，到了翌年漲為209億美元，增幅超過250％。列根政府甚至盤算：當拉攏中共領導人訪美后，美國將宣布放寬對大陸的武器技術出口限制與對台軍售，希冀同時在兩岸撈取軍火油水。

列根曾試圖以放寬對華武器出口的條件換取大陸同意對台軍售，結果招致大陸的猛烈抨擊。（Getty）

這種首鼠兩端的態度再度招來了北京的抨擊：「中國政府寧願不要美國的武器，也也絕不允許美國向中國的台灣省出售武器」；鄧小平亦向來訪的美國國務卿黑格（Alexander Meigs Haig，1924─2010年）吿誡稱中國在此問題的容忍有限度，同時又對內表態「對美國一定要有最壞情況的打算。不要怕中美關係倒退，更不要怕停滯。對在停滯、倒退的情況下如何同美國交往，要認真準備」，接著1982年大陸國務院副總理黃華（1913─2010年）又奉命向美國交涉、要求美方停止對台軍售。如此嚴重的局勢，讓黑格不由寫下備忘錄警示里根：「美國同中國的關係正處在一個危機關頭」。

正由於中共的猛烈抗議，加上為了促使中共制衡正有意干預波蘭內政的蘇聯，列根才打消向台灣販賣FX戰鬥機的念頭。不過列根仍試圖遊走各方，1982年7月，先向台灣作出不同意售台軍武有最終期限、不修改《與台灣關係法》等「六項保證」，接著於8月17日同大陸簽署《八‧一七公報》。最後再扭頭一甩，於8月19日宣布販賣60架F-5E與F-5F戰鬥機，總價高達6.22億美元。如此一來，既在中美邦交上不開罪大陸、又安撫了台灣，最重要的是讓里根好友兼金主、F-5戰鬥機製造商諾斯羅普公司（Northrop Corporation）總裁瓊斯（Thomas Victor Jones，1920─2014年）得以進帳大筆收入。

美國前總統老布殊。（資料圖片）

同樣的情況又在1992年重演，當布殊（George Herbert Walker Bush，1924─2018年）競選總統連任之際，為了拉抬吿急的選情、鞏固家鄉德克薩斯州票倉，竟與位處德州的F-16製造商通用動力公司（General Dynamics）合演一齣苦情戲。當年7月29日通用動力宣吿因F-16訂單減少、故決定對沃思堡（Fort Worth）的工廠裁員5,800人。德州民主黨議員也鼓吹稱布殊「更關心北京的共產黨政權，而不關心德州工人的工作」。故9月2日布什出席沃思堡競選大會後，便宣布要「保障我們經濟基礎的安全」，授權向台灣出售總價高約60億美元的150架F-16戰鬥機，事後還私下請求中共諒解，堅稱「德州對總統至關重要」：一切都是為了選舉。

而今特朗普（Donald Trump）政府又同意軍售台灣，正反映美國政府擺脱不了軍工複合體帶來的利益。但這種做法，除了肥了政客的口袋，既沒法讓廣大美國人民受惠，也讓中美關係雪上加霜，更給兩岸關係帶來危險衝擊，也讓世人看透：資本利益至上、國家利益又服務於個人政治利益的美國政壇醜陋真貌。