李克強王滬寧等中共高層同日公開露面　料北戴河會議已結束

今年中共北戴河會議被認為時程超長，期間僅有政治局常委栗戰書公開露面。今天（17日）2名政治局常委李克強、王滬寧及陳希等6名政治局委員一同在北京開會公開露面，外界預料北戴河會議已結束。

按照中共官場慣例，每年7月底至8月初都為中共高層舉行北戴河會議的時間。（資料圖片）

據新華社報道，中華全國青年聯合會第十三屆委員會全體會議、中華全國學生聯合會第二十七次代表大會17日上午在京開幕。中共中央總書記習近平發來賀信，代表黨中央，向大會的召開表示熱烈的祝賀。

根據報道，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席開幕會。中共中央政治局委員、中央組織部部長陳希在會上宣讀了習近平的賀信。中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭代表中共中央致詞。

報道還指出另外4名與會的中央政治局委員為中央辦公廳主任丁薛祥、中央政法委書記郭聲琨、中央宣傳部長黃坤明、國家監察委主任楊曉渡。

8月17日，中華全國青年聯合會第十三屆委員會全體會議、中華全國學生聯合會第二十七次代表大會在北京開幕。中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧及6位中央政治局委員出席開幕會。（新華社）

此外據央視新聞聯播報道，中央政治局常委、國務院總理李克強今天主持召開了國務院常務會議。

按照中共官場慣例，每年7月底至8月初都為中共高層舉行北戴河會議的時間。針對北戴河會議召開的時間，中國官方鮮有報道，外界也只能從一些官方動態細節上進行推測。

中共高層在8月左右集體「隱身」，是北戴河會議召開的確定性信號。在此之前中共領導人最新的公開活動停留在7月31日，但從8月1到16日，中共7名政治局常委便一同在官媒上銷聲匿跡。唯一例外的是全國人大常委會委員長栗戰書，8日至11日在北京出席全國人大常委會第21次會議。此次會議就香港立法會「真空期」通過《決定》，延長現屆議員任期至少一年，直到下屆選舉為止。

全國人大常委會委員長栗戰書8日至11日在北京出席全國人大常委會第21次會議。（新華社）

而美中貿易官員原定於8月15日舉行視像會議，討論兩國首階段貿易協議成效， 路透社14日引述消息人士報道，美中雙方因為遇上日程安排問題，導致15日舉行的兩國高級別貿易會談無法如期舉行，消息人士指，押後會議與中共高層尚在北戴河開會有關。