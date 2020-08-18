中國直-8L寬體型運輸直升機曝光　可運送「山貓」全地形車

中國直-8L寬體型運輸直升機於近日曝光，該型運輸直升機未來主要用於運輸重型裝備，引發外界關注。

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8月17日，認證為「解放軍82183部隊」的官方微信公眾號發布消息稱，中國空軍駐贛某試飛大隊協同駐寧某大隊開展實戰化背景下「山貓」全地形車直升機裝運、吊運試驗。

此次試驗中直-8L正式亮相，從相關圖片可以看到機身已經塗上了軍徽。對國產直升機來說，只能服役之後才會塗上軍徽，所以外界推測直-8L已經交付部隊，成為中國陸軍航空兵空投空運的主力機型。

直-8系列的一個缺點是貨艙狹窄，國產「山貓」全地形車無法駛入。後者又是陸軍輕裝合成營主力戰場機動工具，這樣就限制了直-8系列直升機的使用。而直-8L在直-8基礎上加寬了貨艙，以便讓「山貓」能夠直接駛入貨艙，從而提高直升機戰場投送能力。

直-8L未來主要用於運送重型裝備，在加寬機身後，直-8L機艙內可以容納包括「山貓」突擊車及其各種改進型，其貨艙尺寸不輸給目前執行這一任務的俄製米-17直升機，同時提高了防護性能。

分析稱，直-8L服役後，中國空軍的空中突擊旅在編制3個直-8運輸機營的情況下，一次性可以投送一個營級的高機動作戰力量。

據稱，該營級戰鬥群將以「山貓」運載作戰工具為核心，可以使用迫榴炮、火箭彈、反坦克導彈和埋頭彈，一定程度上實現輕型高機動步兵營的作戰能力。該營在機降後將擁有更好的戰役機動能力，可以為指揮員提供更好的戰術靈活性。

還有分析稱， 直-8L的出現，客觀上彌補了中國空軍20噸級直升機的空白，提高綜合運輸和整體作戰能力。未來將看到由直-20和直-8L組成的更加完整的空中突擊梯隊。