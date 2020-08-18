內媒分析三大中國電動車廠陷危機　恒大汽車推「恒馳」後起之秀？

中國電動車行業近來動向頻頻，其中早在2018年就在美國紐約證交所上市的蔚來汽車，近來由於業績理想，未經審計財報顯示毛利潤率首次轉正而股價急升，市值已達158億美元。 不過，有內地媒體發文分析中國現時較有名的三間電動車大廠：蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車，直指「正面PK特斯拉（Tesla）」之類的說法仍是「想多了」，又稱僅是研發投入就遠遠不足，三間公司合計的研發投入亦只有Tesla的45%。

小鵬一口氣推出兩款主力車型，分散力量，導致兩款車型在今年第二季的交付量不足。（資料圖片）

文章指，以交付量來看，今年上半年，蔚來、理想、小鵬分別交付1.03萬輛、9500輛和5499輛，理想交付量相當於蔚來的92%，小鵬分別是蔚來53.2%、理想的57.9%，「單就銷量而論，小鵬已經掉隊、翻盤機率很小」。文章提到，小鵬在去年第二案的銷量一度是蔚來的189%，當時甚至理想尚未開始交付。但小鵬一口氣推出兩款主力車型，分散資金和研發資源，結果在今年第二季，小鵬兩款車型分別只交付2903輛及325輛。

文章又稱，三間公司的成本控制中，小鵬及蔚來都一直虧損，唯獨理想交付量不多卻在今年第一季有8.5%毛利潤率，是唯一有錢賺，情況是「近妖」。理想在第一季的單車成本、單車售價分別為26.6萬元和29萬元，每賣一輛就賺到2.46萬元，「2014年~2019年間，特斯拉毛利潤率在16.6%至27.6%之間。2020年Q1，特斯拉交付10.3萬輛，毛利潤率24.4%，理想交付不到2900輛，幾乎比特斯拉少10萬輛，居然有8.5%的毛利潤率，難以置信」。此外，文章指理想的費用率「降得詭異」，去年第四季總費用率高達209%，但今年第一季就只有38%。而且，理想在今年第一季的經營虧損率驟降至27%，甚至比業績不理想的小鵬更低超過100個百分點。

文章指理想交付量不多卻在今年第一季有8.5%毛利潤率，情況是「近妖」。（資料圖片）

文章續稱，蔚來的淨流動資產警報至今仍未解除。在2019年3月底，蔚來尚有37.7億元淨流動資產，但至同年6月底已是負2.5億元。在9月底及12月底，則分別為負19.5億元和負45.7億元，及至今年3月底更擴大到負57.5億元。文章提到，蔚來在今年4月20日，與安徽合肥城建投資公司牽頭的投資財團簽署合資協議，投資財團向合資公司蔚來安徽注入70億元現金，蔚來則注入核心資產及42.6億元現金，全部分期進行。但文章認為，蔚來安徽的設立不僅不能緩解資金壓力，反而加重蔚來的負擔，其在6月底淨流動資產只有20億元，還要再向蔚來安徽注資17億元，「假如2020年下半年交付2萬輛，每輛現金淨流出20萬，到2020年末淨流動資產又將達到負40億這個水平」。

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另一方面，值得注意的是，除了前述三家企業，後起之秀恆大汽車亦大舉進軍電動車市場。近期一口氣推出六款電動車「恒馳」系列，並且在各大媒體、電視台大賣廣告的恆大汽車，以其豐厚財力，在不到一年的時間內，基本完成從整車研發製造到動力電池、電機電控再到銷售通路的全產業鏈布局。據此前內地傳媒報道，恆大汽車在規模上是要成為中國最大的汽車集團。董事局主席許家印透露，恆大十大生產基地的每個規劃產能是50萬輛，首期是10萬輛，並計劃2年至3年內年產規模超過100萬輛，10到15年內年產規模要超過500萬輛。

（綜合報道）