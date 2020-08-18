內循環不是新型「閉關鎖國」　學者：提振內需不等於把外需搬回國

今年5月以來，中央多次提到「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局。有人質疑稱「國內循環根本支撐不了經濟，會帶來『內捲化』（involution）」，甚至聯想到了「閉關鎖國」等。 中國人民大學副校長劉元春表示，把「國內大循環」看作「出口轉內銷」和「新型閉關鎖國」是嚴重誤讀。

國內大循環目的：提高國內經濟運行效率

劉元春近日接受官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」訪問，他被問到怎樣理解中央提出的「雙循環」新發展格局時稱，上世紀80年代，中國提出的發展策略是市場、資源「兩頭在外」，是一種外向型的經濟格局，支撐了經濟長期快速發展。但現在「兩頭在外」的思路顯然無法延續下去了，因此以國內大循環為主體、國內國際雙循環的新發展格局應時而生。

他指出，有人把「國內大循環」看作是「出口轉內銷」，甚至是「新型閉關鎖國」，這是嚴重誤讀，把「國內大循環」簡單化。劉元春解釋稱，一方面，國內大循環指向「提振內需」，但並不等於把曾經的外需「搬回」國內。另一方面，國內大循環的提法側重在提升產業水平、技術水平、打破行業壁壘上，目的是讓國內經濟運行效率提高，這些都需要在開放經濟的體系下完成，旨在構建更安全、更有彈性的供需體系。

7月14日，一批外貿集裝箱在江蘇連雲港港集裝箱碼頭裝船。（新華社）

「後疫情時代」需求復蘇慢於供給復蘇

同樣接受了採訪的中金公司首席經濟學家彭文生表示，經濟活動分為生產、分配、交換、消費四個環節，四個環節的循環往復，形成經濟大循環。國內投資和消費等內需，可視作國內循環；淨出口對應的外需，可歸為國際循環。在他看來，作為主體的國內大循環包括擴大消費、進行更高水平的對外開放和供給側結構性改革。

彭文生指出，改革開放40多年間，中國經濟幾乎將出口拉動經濟增長、擴大財政支出、使用低利率或減稅政策支持投資這三種增長模式發揮到極致，日益舉步維艱。

加上今年受新冠肺炎衝擊，彭文生說，與沙士（SARS）相比，新冠肺炎傳染力更強且容易反復，這就意味在「後疫情時代」，各國經濟即便走向復蘇，也面臨需求復蘇慢於供給復蘇的態勢。對已經受儲蓄過剩困擾的全球經濟而言，這無異於雪上加霜。在這種背景下，對大型經濟體而言，依靠貿易順差化解儲蓄過剩是不現實的，更切實的選擇就是擴大內需。

在新冠肺炎疫情爆發、世界經濟低迷、大國衝突日益加劇的宏觀背景下，全球產業鏈和治理體系正在加速重構。（新華社）

他也強調，以提振內需為核心的國內大循環並不意味要「封閉」，甚至不是有些人說的封閉「內循環」。封閉運行對經濟的真正打擊不在於損失需求的量，而在於拖累生產效率。

「強調國內大循環為主體，恰恰需要深入推進供給側結構性改革。對內，這意味進一步放鬆管制，打破行業准入的壁壘，推進國企改革、促進競爭中性，通過強化內部競爭提升效率；對外，這需要加大開放力度，通過外部競爭，推動效率提升。」

（節選自《俠客島》）