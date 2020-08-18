中國科技巨頭加碼高端計算機　加速「去美化」

隨着美國步步緊逼，頻繁利用出口管制清單對華為等中國企業進行貿易限制，中國一大批科技企業正在全方位反思，並「惡補」供應鏈短板。

致力於成為中國最有價值的信息系統服務商的曙光信息產業股份有限公司（簡稱中科曙光），在8月15日披露了2020年上半年業績，中科曙光在營收按年下滑13.41%的情況下，淨利潤實現23.11%的增長。

外界認為，中美貿易戰助長了中國科技民族主義和中國科技企業加速晶片等領域的投資。（視覺中國）

中科曙光在中國科學院的推動下組建，2014年在上海證券交易所上市。作為中國科學院優質上市平台，中科曙光對於中國科學院頂級科技資產具有業務及股權整合權，主要以IT核心設備研發、生產製造為基礎，對外提供高端計算機、存儲產品及雲計算、大數據綜合服務。

中科曙光前期投資了中科星圖、海光信息、曙光雲計算、中科三清、中科睿光、曙光節能等頂級科技資產。4月22日，中科曙光發佈公吿擬非公開發行募集資金不超過47.8億元人民幣，用於基於中國國產晶片高端計算機研發及擴產項目、高端計算機IO模塊研發及產業化項目、高端計算機內置主動管控固件研發項目以及補充流動資金。8月10日，中國證監會審核通過中科曙光定增事項。

對於此次非公開發行，中科曙光方面指出，「公司將大力開發基於國產處理器晶片的高端計算機，以及配套的IO模塊、底層管控固件等，有利於進一步提升公司的自主創新核心技術能力，有利於公司在新的環境形勢下重塑、優化核心器件的供應鏈體系」。

目前，中國參與高端計算機行業競爭的企業除中科曙光外，還有聯想、華為、浪潮信息和新華三（紫光旗下）等。高端計算機2020年上半年為中科曙光貢獻營收31.9億元人民幣，佔其總營收的比例超過8成。

2019年6月，中科曙光與華為等公司被美國商務部列入出口管制「實體清單」；2020年6月，美國國防部在給共和黨議員科頓（Tom Cotton）的信中提及了20家中國公司，表示中科曙光與浪潮、華為、海康威視、中國移動、中國航空工業集團等中國公司直接或間接在美經營，且是「中國軍方企業」。

雖然這份清單並不等同於之前的美國「實體清單」，只是個指引型文件，但美國國防部表示，它不是一個制裁名單，卻可能帶來美國政府的制裁，還可能引發商業夥伴評估風險後的反應。

今年7月初，中國最大服務器廠商浪潮被全球最大半導體公司美國英特爾（Intel）「斷供」的消息在業界引發廣泛關注。雖然英特爾確認臨時暫停向浪潮供貨僅兩天，供貨已經恢復，讓經歷了「驚魂48小時」的浪潮貌似經歷了虛驚一場，但其實事情遠沒那麼簡單，其重磅程度不亞於高通斷供華為，中科曙光股價也因此事件出現了短暫「跳水」。

「斷供」危機其實是一個強烈的信號。

中科曙光所處行業的上游行業包括晶片、存儲等硬件設備製造業及軟件行業，其中具有較大影響力的製造商主要是英特爾（Intel）、超微半導體（AMD）、希捷（Seagate）、三星（Samsung）等國際知名企業。

中科曙光是在中國科學院的推動下組建的高新技術企業。（網絡圖片）

中國採用進口處理器晶片的高端計算機佔據國內市場90%以上的份額，美國近年來頻繁利用出口管制清單進行貿易限制，對美企特定零件供應造成影響，受信息產業安全、供應鏈安全等多方面因素的影響，對中國而言，發展基於國產處理器晶片的高端計算機的重要性日益凸顯。

中科曙光目前正在通過自主研發以及國產替代方式改善自己的供應鏈，「致力於突破核心技術，形成完整的、安全的技術體系，尋求改變上游受制於人的局面」。2020年上半年，中科曙光研發費用為3.31億元人民幣，較2019年的2.68億元增長了23.41%。

中科曙光表示，上半年其持續針對高端計算機、存儲、雲計算、大數據、網絡安全、自主軟件等開展研發工作，掌握了大量高端計算機、存儲和雲計算等領域核心技術，在本領域實現了中國領先並達到國際先進水平。

2020年半年報顯示，中科曙光基於龍芯、飛騰等中國國產處理器開發了系列終端和服務器產品，全面適配國產操作系統、數據庫、中間件等基礎軟件，推動中國國產生態體系建設。2020年初至今，中科曙光從龍芯採購原材料的金額達4,636.2萬元人民幣（年內預計採購金額為3億元人民幣），而2019年同期從龍芯採購原材料的金額僅為39.65萬元人民幣。

另一方面，隨着中國上游企業的發展壯大，陸續推出具有一定替代能力的零部件，且零部件質量也在不斷提升，採購價格總體呈下降趨勢，這實際上反倒有利於提升中國新一代信息技術企業的競爭力。

美國對中國的打壓升級，也在提醒着中國企業：高端科技真正的核心技術是買不來的，自主研發必須趁早，必須把核心技術掌握在自己手中，才能真正掌握競爭和發展的主動權。也許若干年後再來看特朗普（Donald Trump）政府對中國的這番緊鑼密鼓的打擊，中國反倒要說句謝謝。