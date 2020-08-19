央視時評：「武統」台灣一旦觸發　「首戰即終戰」

近期台海局勢緊張升温，央視8月18日發表海峽時評，稱美台勾結挑釁必將遭到堅決打擊；又指解放軍的實力、信心與決心決定了「武統」一旦觸發，「首戰即終戰」。

央視評論說，在美國衛生部長阿扎爾訪台結束之際，解放軍東部戰區公佈，近日在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，並明確這是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，解放軍罕見地將演習與地區局勢相關聯，是對美台「切香腸」惡劣行徑的嚴正警告，表明任何威脅中國核心利益的行為必將遭到堅決打擊。

解放軍海軍驅逐艦支隊於東海開展實戰化訓練（點圖放大）：

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評論稱，近期美高官公然訪台，將嚴重干涉中國內政的「與台灣交往法」付諸實踐，升高挑釁層級；民進黨當局附和美國「印太戰略」。評論指解放軍「多軍種多方向成體系出動兵力」發起針對「台獨」的演練，範圍覆蓋「台灣海峽及南北兩端」，三面合圍呈關門打狗之勢，展示出解放軍在台海地區具備全地域持續性武力鎖島的實戰能力。評論說，解放軍如此大方「秀肌肉」，足夠令島內「台獨」勢力「細思恐極」，也令美國忌憚三分，隨即宣佈「列根」號航母駛出東海。

評論稱，大陸宣佈演練之後，民進黨當局全然不顧台海局勢面臨困境，還色厲內荏地火上澆油，擺出所謂「絕不妥協」的姿態，實質是將島內民眾捆綁上火藥桶。評論指，台灣承受不起戰爭的後果，美國也不是「台獨」的「免死金牌」，民進黨當局「倚美謀獨」「以武拒統」氣焰越囂張，解放軍採取軍事行動予以反制的層級也就越高，今天是台灣海峽加南北兩端的演習，明天開展環島大演習甚至是台灣島上空的演習也不是沒有可能。解放軍的實力、信心與決心決定了「武統」一旦觸發，「首戰即終戰」。

評論最後說，解放軍將採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整，民進黨當局如果繼續迷信「倚美謀獨」的幻夢，最終必將自己扣動自我毀滅的扳機。