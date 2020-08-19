新冠肺炎｜中疾控專家吳尊友：秋冬季不會發生如武漢般嚴重的疫情

今日（19日），國務院聯防聯控機制召開新聞發布會。針對不少民眾擔心秋冬季新冠疫情反彈，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在發布會上表示，經過半年多的實踐，有信心能夠控制住疫情，新冠肺炎疫情不會再出現像年初武漢那樣的嚴重情景。

國務院聯防聯控機制召開新聞發布會。吳尊友表示，新冠肺炎疫情不會再出現像年初武漢那樣的嚴重情景。（網絡圖片）

吳尊友表示，他如此肯定是基於兩個事實。第一，在今年1月份、2月份，武漢發生疫情的時候，很多在武漢工作的人返鄉到30個省、自治區、直轄市，病例輸出到湖北以外的30個省份。由於當地防控措施到位，除了湖北以外，另外30個省份沒有一個病例數超過2000人，超過1000人的省份也只有4個。

第二，4月份、5月份在東北局部地區出現了輸入病例，引發當地的傳播擴散；在6月份北京又發生了以新發地為源頭的突發疫情；7月份又出現了大連和新疆烏魯木齊的突發疫情。這幾次聚集性疫情都由於發現及時，措施得力，很快得到了控制。這些事實都說明內地有能力及時捕獲早期的疫情，及時撲滅疫情。

國家衛健委：近4個月來住院新冠患者無一死亡

此外，國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅在當日發布會上表示，在這次新冠肺炎醫療救治工作當中，對於重症患者的救治是確保提高治癒率、降低病亡率的一個重點。郭說：「近4個月以來，我們現在住院的這些新冠肺炎患者當中，無一例死亡」。

（綜合報道）