「中華民國」是「贅字」？　政治紅利餵飽蔡英文

台灣駐索馬里蘭共和國代表處（Taiwan Representative Office in the Republic of Somaliland）8月17日正式揭牌，同一時間，台灣外交部的官方facebook發表貼文，指「酥胡」（「舒服」的網路用語），並寫着「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」，後面接「台灣模式X非洲之角」、 「台索友好」。

台灣外交部的「贅字說」隨即炸鍋台灣輿論，前國民黨主席洪秀柱更在Facebook上開炮，「『中華民國』，這四個『贅字』讓民進黨如此的『不酥胡 』」，更怒轟民進黨在立法院過半的情況下，連民進黨立委提案要刪掉《兩岸人民關係條例》與中華民國《憲法增修條文》中的「國家統一前」幾個字都辦不到，最後甚至自行撤案，淪落到去找不被國際承認的朋友取暖，還用這種偷雞摸狗、自欺欺人的手段讓支持者「自嗨」，這不是很可憐嗎？

有炮轟的聲音，自然也有對「贅字說」表示「酥胡」的聲音。對於台灣輿論的一來一往，台灣外交部則是態度曖昧，台外交部發言人歐江安在8月18日的例行記者會上，對Facebook小編的發文表示「尊重且肯定創意」，此舉反而更助燃台灣部分論者的怒火。在經過一天多的時間、台灣輿論產生一定的發酵後，才由蔡英文本人在8月19日舉行民進黨中常會會前談話中，公開收尾稱「中華民國絕不是贅字」，讓台灣各界猜測的事情「塵埃落定」。

只不過話說回來，蔡英文若敢講「中華民國是贅字」，那就是比陳水扁更往前走了不知道多少步，同時踩了中美的紅線。所以，蔡英文的反應也是預料中事。

政治紅利賺飽

台灣社會因為台灣首次用「台灣」為名，作為駐外館處的名稱，紛紛「群體歡愉」。蔡英文最後的收尾，也是讓其在賺飽一波政治紅利之後，出來為事情收尾，最後依舊緊扣在她提出來的「中華民國台灣」。

蔡英文本人在8月19日稱「中華民國絕不是贅字」。（網絡圖片）

不免讓人認為，整件事情在台灣內部的發酵是不是一種政治操作？事實上，第一時間能夠出來止住討論風潮的並非蔡英文本人，而是發文的台灣外交部。台灣外交部起初的態度曖昧不明，讓國民黨及諸多「中華民國派」的人站出來炮轟，即便討論已經徹底「炎上」，台灣外交部依舊冷處理，最終再讓蔡英文本人出面收拾，這本身就有拋球讓蔡英文殺球的嫌疑。

台灣社會方面，支持台派在此期間跟撿到槍一樣，嘲笑中華民國派的擁護者，也引出在野黨及相關勢力的人出手抨擊，蔡英文在賺了一波紅利，對得起2020年初支持她的817萬票後，再回頭來扣住那817萬「不喜歡但能接受的中華民國台灣」，反將了在野黨及相關勢力一軍。故無論如何，賺的人都會是蔡英文，而此間淪為政治宣傳工具的卻是重要的涉外部會──外交部。損傷的政府機關公信力非一時半刻可以修補，堂堂一國的涉外機構用戲謔的言詞，引發台灣社會的風波，如此是台灣之幸？還是涉外的政府機關也在蔡英文及民進黨的統治下，成了「內宣工具」？

小心被「中國行政區化」

用台灣為名設駐外館處，固然是讓台灣社會猶如吃了興奮劑一樣的「精神振奮」，卻也要小心是否掉入中國設下的語境束縛裏。

民進黨團與時代力量黨團早前曾做出的提案，建議台灣的交通部應該研擬可分期執行的中華航空改名計畫。（資料圖片）

回首過去台灣每每吵着要把某些帶有「中華」的設施、機構，去「中華」而改「台灣」，中國大陸總是面帶微笑的看着台灣自陷語境。原因是「台灣」兩字不論台灣社會如何認為具有「主體性」，「台灣」在國際的眼中，或詮釋的語境中，它就是一個區域，真正的名稱應該叫做「中華民國」。猶記得過去幾年在吵「中華航空」要不要更名為「台灣航空」時，大陸網友總會戲謔地說，「要改快改，咱還想要中華」，癥結點就在於這種自陷「中國行政區化」的事情是中國大陸所「樂見」的。對大陸來講，台灣願意自我矮化，那是再好不過，省得大陸方面還要出手打壓。

另一方面，綜觀台灣的駐外館處，沒有正式邦交的駐外館處，幾乎都以「台北駐某某經濟及文化辦事處」或「台北駐某某代表處」，比如「台北駐澳洲經濟文化辦事處」（Taipei Economic and Cultural Office in Australia）、「台北駐韓國代表處」（Taipei Mission in Korea）；倘若有正式邦交則會出現「中華民國」（蔡英文上台後被加註台灣） ，如「中華民國（台灣）駐斯威士蘭王國大使館」（Embassy of the Republic of China（Taiwan）in the Kingdom of Eswatini）。有趣的是，由於中華民國並未有「法定首都」，故慣例上一般所稱的首都均等同於「中央政府所在地」，目前國府尚在台北，認為台北是中華民國的首都沒人會懷疑。

那麼，「台北駐某某經濟文化辦事處」、「台北駐某某代表處」，看作是從首都衍生出去的派駐機構，可能還更合乎台灣社會看到就高潮的「主體性」，畢竟是從現在的「暫時首都」衍生出去。

反觀用「台灣」為名，感覺就像「自我中國行政區化」，比如香港特別行政區、澳門特別行政區也有派駐機構，便是以香港、澳門為名，比如香港經濟貿易辦事處（Hong Kong Economic and Trade Office）、澳門駐里斯本經濟貿易辦事處、澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處。

冷靜下來仔細思考，便會發現以台灣為名的「貓膩」，以台灣為名迎來的可能不會是台灣社會期待的「主權承認」、「國際參與空間」，而是一種自陷泥濘、遭國際社會認定為中國行政區的「自我矮化」。蔡英文不惜損傷台外交部的威信，也要玩的是「左手出、右手進的政治資本買空賣空」，台灣民眾、「覺醒青年」和國民黨支持者則被當韭菜收割，成就了蔡英文本身。

奉勸蔡英文及民進黨，最好還是緊抱住中華民國跟台北為名設立駐外館處的機會，這麼喜愛「台灣為名」反而是讓台灣社會所懼怕的「今天的香港，明日的台灣」越來越近。