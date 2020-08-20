蔡霞遭處分細節疑流出　胡錫進再發文批叛國者無法「洗白」

中共中央黨校（國家行政學院）退休教師蔡霞因涉政治不當言論遭處分一事仍在持續發酵。官媒《環球時報》總編輯胡錫進再發文，指其是美國的幫兇，無理由可以辯解。

胡錫進8月19日在其微信公號發文指，「蔡霞的所作所為無疑向美國的『反華反共』勢力提供了幫助，更準確地說，她做了他們的幫兇。她不僅背叛了入黨誓言，也背叛了中國的國家利益和中國人民的利益。」

他強調，如今美國這屆政府對中國瘋狂攻擊，而且主攻點是中共，中美戰略博弈已是涉及中國根本利益的大是大非，蔡霞與美國勢力為伍，什麼都為她做不了辯護。

蔡霞於8月17日被開除黨籍，並被取消退休相關待遇。官方指其「發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。」

隨後，有消息稱，蔡霞的退休工資從人民幣17,375元降為3,712元。

對於被取消退休待遇，蔡霞稱已提出抗議。她還在接受長期對中共持負面看法的美國之音採訪時表示，把政治觀點不同和一個人的養老權利掛鈎，把養老的待遇拿掉，等於就是剝奪生存的權利。

此外，疑似蔡霞本人的社交賬號發文稱，「我們必須要為中國的政治轉型去抗爭，去承受代價。全民族都在付出代價和承受代價，我只是其中之一。我做不到歲月靜好，我沒辦法不說話。」

對於蔡霞上述回應，胡錫進表示，蔡霞對中共中央黨校給予她的處分做出激烈反應，宣稱這是「以言治罪」。她不思悔改和調整，反而變本加厲地對中共進行攻擊，把自己變成了西方媒體上攻擊中國體制的「最新明星」。

他說：「蔡霞原本是一名研究黨建的學者，現在她完全站到了黨的對立面，這對那些最極端的西方輿論力量來說有一種特殊利用價值。蔡霞看來了解這一點，她在受訪時說的話很對美西方極端勢力的胃口，完全背叛了她入黨時的信念，做了一個『扔掉紅旗反紅旗』的示範。人們完全有理由質疑已經身在美國的她這樣做是出於極端異化的私心，她在致力於為自己在美國的環境中牟取好處。」

胡錫進指出，她的這種背叛行為無論在中國社會還是美國社會中都不會贏得尊敬。中國絕大多數了解到此事的人都會唾棄她，美方在利用她的同時也會看不起她。