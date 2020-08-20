北戴河會議後首露面　李克強向新聘國務院參事頒發聘書

8月19日（周三），中共高層「智囊團」迎來新面孔，國務院總理李克強向新聘國務院參事頒發了聘書。

據《新聞聯播》報道，8月19日，李克強向新聘國務院參事、中央文史研究館館員頒發聘書。被聘為國務院參事的共11人，分別是朱光耀、王兆星、葛劍平、王麗方、戴瓊海、李瑋、焦洪昌、劉怡、劉遠立、朱彤、杜瑩芬。

值得注意的是，這是北戴河會議後，李克強首次公開露面。此前8月17日，李克強主持召開了國務院常務會議，但官方並未報道相關畫面。

上述11人中，有人有中共黨政機關背景，也有來自各界的專家學者。其中，今年67歲的朱光耀曾任財政部副部長、中央財經領導小組辦公室副主任。資料顯示，朱光耀曾長期從事國際財經外交工作，曾參與中美經濟對話機制建立以來歷次對話的磋商和籌備工作，在國際經濟金融領域具有一定影響和知名度，他在2018年7月就被聘任為國務院參事。

今年61歲的王兆星曾任中國銀行保險監督管理委員會副主席，長期從事金融監管領域相關工作，2019年7月被聘任為國務院參事。

今年56歲的戴瓊海是中國工程院院士。據官方介紹，戴瓊海是自動控制學家，1996年畢業於東北大學，獲自動控制專業博士學位，現任清華大學教授，主要學術方向為立體視覺和計算攝像學。

焦洪昌是中國政法大學教授、博士生導師，其研究領域主要是憲法學、人權理論、憲政理論，他還是中國憲法學研究會副會長。

劉遠立是北京協和醫學院公共衛生學院院長、衛生政策與管理學教授，博士生導師。據學院官網介紹，他是「衛生體系學」創始人之一和博導，參與了中國衛生改革與發展的一系列重大問題的研究和政策諮詢。

國務院參事室是國務院直屬機構，1949年11月由毛澤東、周恩來等倡議設立。1951年7月，經毛澤東親自倡議，設立了中央文史研究館。目前兩者合署辦公。據了解，參事實行聘任制。參事主要從民主黨派成員和無黨派人士中聘任，也可以從中國共產黨黨員專家學者中聘任。