制止餐飲浪費｜全國農業災後復產會議　胡春華強調要確保秋糧豐收

繼國家主席習近平作出重要指要，要求制止餐飲浪費行為後，全國農業災後恢復生產奪取秋糧豐收視像會議近日在北京召開，國務院副總理胡春華出席會議並發表講話，再次強調糧食安全問題。 胡春華要求切實加強災後農業生產恢復，毫不放鬆抓好秋糧生產和活豬產能恢復，完成全年農業豐收目標任務。

內地近期大力推行制止餐飲浪費。（新華社）

胡春華要求做好農業「抗災奪豐收」工作，必須以「釘釘子精神一季接着一季抓」，直到實現全年豐收為止，「要迅速組織農民，全面展開作物災後生產恢復，抓緊修復災毀農業設施，強化資金、物資和技術等支持保障，最大限度降低災害的不利影響」。同時，要抓好秋糧田間管理，加強病蟲害防治，以及嚴密防範颱風、洪澇、乾旱、早霜等氣象災害，確保秋糧全面豐收到手。

此外，胡春華亦要求加大活豬生產恢復力度，堅決如期完成豬肉穩產保供目標任務，確保供應明顯改善。同時統籌抓好禽肉、禽蛋、牛羊肉、水產品等生產，穩定市場供應。胡春華還強調要做好長江重點水域禁捕和退捕漁民安置保障工作，要求各有關地區和部門要落實好各項部署，做細做實漁民補償安置，持續保持對非法捕魚行為的嚴打高壓態勢，確保工作取得紮實成效。

另一方面，據國家統計局最新公布的數據，2020年全國早稻總產量為2729萬噸，較2019年增加102.8萬噸，增長3.9%，扭轉連續7年下滑的態勢。國家統計局農村司司長李鎖強指，今年早稻生產雖然受南方部分地區嚴重洪澇災害的不利影響，單產有所下降，但得益於播種面積大幅增加，全國早稻實現增產。今年全國早稻播種面積達475.1萬公頃，比上年增加30.07萬公頃，增長6.8%。

今年全國早稻播種面積達475.1萬公頃，比上年增加30.07萬公頃，增長6.8%。（中新社）

官媒分析指，早稻播種面積增加的主要原因有兩個，一是多措並舉助力早稻生產，全力落實各項支農惠農、種糧補貼、糧食最低收購價等政策，激發農戶種糧積極性。其次是春播氣像條件對生產總體有利，促進早稻前期順利播種。

（綜合報道）