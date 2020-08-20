中國核潛艇出入海南基地衛星照片曝光　分析稱意在對美釋放信號

正值中美關係緊張，美軍在東海、南海動作頻頻之際，衛星圖拍到中國一艘核潛艇進出位於海南的潛艇基地洞庫，引發關注。

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綜合8月20日消息，中國核潛艇出入亞龍灣基地洞庫的衛星照片在網絡上流傳。在海南省三亞市亞龍灣設立的潛艇基地，是中國除了山東青島以外的第二個潛艇基地。

台灣軍事專家呂禮​​詩在Facebook上轉載這張照片，並稱這艘潛艇在進出島邊洞庫時，潛艇右側有兩艘拖船協助潛艇入港。他表示，亞龍灣潛艇基地的地下洞庫已被發現10多年，但被衛星拍到潛艇進出洞庫可能還是第一次。

呂禮​​詩認為，由於亞龍灣潛艇基地旁的渡假村對於艦艇出港及靠泊的機密性造成困擾，並從種種跡象研判，解放軍似乎在附近的島礁開闢了第二個港口。

此外，外界猜測該核潛艇為093型核潛艇。資料顯示，093型潛艇是中國海軍自主研製的一種攻擊型核潛艇，由位於遼寧葫蘆島的渤海造船重工業公司船塢負責建造，用來代替老舊的091型核潛艇。

093型核潛艇於1998年12月開工建造，2003年12月建成下水。該型艇可能配備有6個魚雷發射管，攜帶多種型號的魚雷、水雷和潛射反艦導彈，其改進型號093B裝備YJ-18B型潛艦導彈。

亦有分析指，美軍近來在東海、南海動作不斷，此舉意在對美釋放信號。針對美方在東海、南海的相關舉動，中國國防部新聞發言人吳謙大校也曾表示，當前，在地區國家的共同努力下，東海、南海的局勢總體是穩定的。這充分說明域內國家有智慧、有能力、有辦法通過直接談判協商，妥處分歧，共護和平。反觀作為域外國家的美國，打着所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行鍼對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。