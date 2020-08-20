高分七號衛星投入使用　官媒指將大幅提升中國衛星對地觀測水平

國家航天局今日（20日）表示，中國高分辨率對地觀測系統高分七號衛星正式投入使用。 央視報道指，作為中國首顆民用亞米級光學傳輸型立體測繪衛星，該衛星的投入使用標誌著高分專項打造的高空間分辨率、高時間分辨率、高精度觀測的天基對地觀測能力全面形成，將進一步滿足用戶在基礎測繪、全球地理信息保障、城鄉建設監測評價、農業調查統計等方面的數據需求。

高分七號衛星測繪的圖像 （點圖放大）：

高分七號衛星於2019年11月成功發射，衛星搭載了雙線陣立體相機、激光測高儀等有效載荷，突破了亞米級立體測繪相機技術，能夠獲取高空間分辨率光學立體觀測數據和高精度激光測高數據。不同於其他的高分衛星，高分七號攜帶的「雙線陣相機」能夠拍攝「3D圖像」。不僅能夠看到地面物體的色彩、大小，還能看清高度，地物數據信息更豐富。

報道指，高分七號衛星實現了中國民用1:10000比例尺衛星立體測圖，大幅提升了中國衛星對地觀測與立體測繪的水平。高分七號不僅可以滿足國內用戶的有關數據需求，還可為「一帶一路」沿線國家提供服務。

「高分七號」衛星於2019年11月在太原衛星發射中心以長征四號乙運載火箭成功發射。（網上圖片）

據了解，高分七號衛星在軌測試期間，對土地違法監察、基本地物要素識別、農作物種植面積測量、公路建設施工監測等方面的一系列功能進行了驗證。為助力今年5月的珠穆朗瑪峰高程測量工作，自然資源部國土衛星遙感應用中心利用高分七號、資源三號等衛星獲取遙感圖像，繪製了1:10000比例尺地形圖，為登山隊成功登頂提供了地形參考。下階段，衛星將在全球地理信息獲取、自主數據提供等方面開展進一步的研究與應用。

高分專項是中國十六個重大專項之一，2010年批准啟動實施以來，已成功發射高分一號至高分七號等七顆衛星。

（央視）