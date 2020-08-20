新冠肺炎｜新版診療方案：潛伏期可傳染　發病後5天內傳染力較強

新華社19日（周三）報道，近日國家衛健委辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室印發了《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第八版）》。 第八版診療方案明確「傳染源主要是新型冠狀病毒感染的患者和無症狀感染者，在潛伏期即有傳染性，發病後5天內傳染性較強」，同時增加了「接觸病毒污染的物品也可造成感染」的表述。

第八版診療方案增加了「接觸病毒污染的物品也可造成感染」的表述。內地近日在進口冷凍肉製品和水產品中驗出新冠病毒，圖為廣東省近日開展對厄瓜多爾進口凍南美白蝦排查。（南方都市報）

此外，在臨床特點方面，增加「極少數兒童可有多系統炎症綜合症（MIS-C）」，介紹了MIS-C的臨床表現。增加「新型冠狀病毒特異性IgM抗體、IgG抗體在發病1周內陽性率較低」和可能導致假陽性的情形，以及何種情況下可通過抗體檢測進行診斷等內容。將新型冠狀病毒特異性IgM抗體陽性作為疑似病例診斷依據之一。

在鑑別診斷上，增加「兒童患者出現皮疹、黏膜損害時，需與川崎病鑑別」。

在出院標準和出院後注意事項上，該診療方案提出，對於體溫恢復正常3天以上、呼吸道症狀明顯好轉和肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善的患者，如核酸仍持續陽性超過4周者，建議「通過抗體檢測、病毒培養分離等方法對患者傳染性進行綜合評估後，判斷是否出院」。

（綜合報道）