中央黨校常務副校長何毅亭：處理蔡霞表明堅決做到「兩個維護」

據中共中央黨校官網周三（19日）消息，8月17日上午，中央黨校召開會議，通報退休教師蔡霞嚴重違犯政治紀律案件，部署開展警示教育工作。 中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校（院）長何毅亭主持會議並講話，他表示，對蔡霞嚴重違紀問題嚴肅處理，充分表明校（院）委會堅決做到「兩個維護」，堅定不移推進全面從嚴治黨、從嚴治校的鮮明態度和堅定決心。

「兩個維護」是指「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。

何毅亭又指，各級黨組織和全校教職工要從蔡霞嚴重違紀案件中吸取深刻教訓，舉一反三、引以為鑑，提高政治站位，牢記初心使命，在思想上政治上行動上同以習近平為核心的中共中央保持高度一致。要堅定政治信仰，切實增強「兩個維護」的思想自覺和行動自覺。

蔡霞遭開除黨籍並取消相關退休待遇。（資料圖片）

決不允許醜化黨和國家形象

何毅亭還在講話中指出，全校教職工決不允許散佈違背黨的理論和路線方針政策的意見，決不允許公開發表同中央決定相違背的言論，決不允許編造、傳播政治謠言及醜化黨和國家形象的言論，決不允許參與各種非法組織和非法活動。要嚴格履行因私出國（境）報批手續，如實報告個人有關事項。要發揚鬥爭精神，強化意識形態陣地管控。

他強調，各直屬單位領導班子成員和領導幹部要加強對本單位意識形態工作的領導，加強輿情研判，防範化解意識形態領域風險，教育引導廣大黨員幹部和教職工弘揚主旋律、傳播正能量，旗幟鮮明反對和抵制各種錯誤觀點。各直屬單位要及時組織全體黨員幹部認真傳達學習這次會議精神和校（院）委會《關於對蔡霞嚴重違紀問題的通報》，教育引導教職工深刻認識蔡霞問題的嚴重性。

中央黨校嚴肅處理退休教師蔡霞嚴重違紀問題。（中共中央黨校官網截圖）

此前，中共中央黨校（國家行政學院）官網周一（17日）通報稱，該校退休教師蔡霞因發表有嚴重政治問題言論，被開除黨籍並取消相關退休待遇。據通報指出，蔡霞發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。有傳媒稱，蔡霞已在美國定居。

據了解，蔡霞過去多次批評國家領導人，海外網絡日前還流傳出一段疑似是蔡霞的20分鐘講話，內容主要是批評中共高層，引發關注。而她上月還曾發文，為被指涉貪而遭中共開除黨籍的北京華遠集團原黨委副書記、董事長任志強辯護。