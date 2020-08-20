首次參加《武器貿易條約》締約國大會　中國提三大主張

因新冠肺炎（COVID-19）疫情原因，《武器貿易條約》第六次締約國大會於8月17日至21日通過書面方式召開。中國首次以締約國身份與會並提交書面發言。

8月17日，中國裁軍大使李松分別與締約國大會主席、阿根廷常駐日內瓦代表比列加斯和條約秘書處負責人德拉德拉通電話。

李松表示，中國高度重視常規武器引發的人道主義問題，對軍品出口採取慎重負責態度並實行嚴格管理。中國積極支持國際社會採取必要措施規範國際武器貿易，打擊非法武器轉讓。

比列加斯和德拉德拉表示，中國加入是該條約發展歷程的一個重要里程碑，對提振國際社會對《武器貿易條約》信心、促進條約普遍性意義重大，期待中方全面參與條約框架下的國際交流與合作，支持條約機制建設，分享中國經驗，進一步推動多邊軍控進程。

中國在書面發言中就進一步加強《武器貿易條約》提出三點主張：一是持續提高條約普遍性和有效性，積極開展國際合作與援助。二是加強聯合國框架內常規武器軍控機制的互動協作，積極支持聯合國在常規軍控方面發揮核心作用；三是進一步強化負責任的武器貿易理念，呼籲各國不向非國家行為體出售武器，停止借軍售干涉主權國家內政。

此前6月20日，中國全國人大常委會審議並通過關於加入《武器貿易條約》的決議。這是中國回應近20年來常規武器氾濫的重要步驟。中國外交部發言人趙立堅6月22日表示，這標誌着中國基本完成了加入該條約的國內法律程序。

7月6日，中國向聯合國秘書長交存《武器貿易條約》加入書，開啟了與條約關係的新篇章。

《武器貿易條約》是一個規範國際間常規武器（包括坦克、裝甲戰車、大口徑火炮、戰鬥機、攻擊直升機、戰艦、導彈與導彈發射器和小型軍火8類）貿易的多邊協定，始於1990年代由一些和平人士發起的外交運動。

據了解，該條約自2004年在聯合國框架內啟動談判，2013年4月2日由第67屆聯合國大會投票通過條約案文，2014年12月24日生效，現已有106個締約國。目前，五常之中，英國、法國和中國已入約。

值得注意的是，美國曾於2013年簽署該條約，後在其國內武器製造商和步槍協會壓力下，特朗普（Donald Trump）於2019年4月宣布美撤回簽署。