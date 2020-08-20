公安部：採取措施制止餐飲浪費　嚴控「三公」落實節水節電節油

公安部部長趙克志近日主持召開主持召開公安部黨委（擴大）會議，主題就是國家主席習近平早前提出的要制止餐飲浪費行為重要指示。 會議要求緊密結合公安實際，充分發揮職能作用，扎實抓好制止餐飲浪費行為、保障國家糧食安全各項措施的落實。

湖南長沙一個市直屬機關的食堂餐廳，用餐者退餐所剩食物超125克，就會自動刷卡支付1元人民幣。（中新社）

會議要求採取有力措施制止餐飲浪費，大力倡導節儉用餐，自覺踐行「光盤行動」，切實加強公務用餐管理，最大限度減少浪費。要堅決落實過緊日子的要求，嚴控「三公」開支，嚴格落實節水、節電、節油和節約辦公用品等措施，公安部機關要在厲行勤儉節約、反對鋪張浪費上堅持更高標准、更嚴要求。

會議並強調建立健全制止餐飲浪費行為長效機制，要完善各級公安機關食堂管理工作規範和工作流程，健全公務接待和工作用餐制度，強化內部監管和監督檢查，確保制止餐飲浪費行為各項措施取得實效。要緊密結合「堅持政治建警全面從嚴治警」教育整頓，，認真落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，把反對和制止浪費行為作為糾治「四風」的重要內容，不斷深入推進制止餐飲浪費工作。

會議又提到要要充分發揮職能作用，依法嚴厲打擊涉糧食安全違法犯罪活動，要緊密結合推進「昆侖2020」專項行動，積極會同有關部門，依法嚴厲打擊製售假劣農資、非法佔用農用地、污染環境等違法犯罪活動，全力維護糧食安全、保障農業生產。要密切關注由糧食安全相關問題可能帶來的風險及各種苗頭性、趨勢性問題，積極配合有關部門做好監測預警和教育疏導工作，全力化解矛盾隱患、維護社會穩定。要加強道路交通管理疏導，確保「綠色通道」安全暢通。要積極配合有關方面做好相關立法和監管工作，加強與農業農村、市場監管、生態環境等部門的協作配合，健全完善行刑銜接、聯合執法等工作機制。

（綜合報道）