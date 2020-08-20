外交部：孟晚舟案是徹頭徹尾的政治事件　暴露美蓄意打壓華為圖謀

中國環球電視網（CGTN）近日播映的新聞調查節目《孟晚舟案背後隱情》引發關注，外交部發言人趙立堅今日（20日）主持例行記者會時對該案作出回應，表示該案是一場徹頭徹尾的嚴重政治事件，暴露美國蓄意打壓華為圖謀。

趙立堅表示，中方將堅決維護本國公民和企業正當權益。（資料圖片）

趙立堅表示，外交部注意到了有關節目，中方在孟晚舟事件上的立場是一貫、明確的。孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的嚴重政治事件，充分暴露了美蓄意打壓中國高技術企業和華為公司的政治圖謀，加拿大扮演了美方幫兇的角色。

趙立堅說，中國政府維護本國公民和企業正當權益的決心堅定不移，任何國家、任何人企圖借損害中國企業合法正當權益來謀求一己私利，都注定會得不償失。

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孟晚舟的律師上周曾向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序，理由包括認為美國總統特朗普和其他政府高官，企圖利用孟晚舟作為貿易爭端討價還價的籌碼，從而破壞司法程序。

孟晚舟引渡案周一（17日）進入第二階段審理，在加拿大卑詩省高等法院舉行首日的公開聽證。孟晚舟的律師向法官表示，孟晚舟被捕後兩個多月，美國當局仍然試圖獲取孟晚舟的筆記本電腦、手機和平板電腦裏面的資訊。

律師團隊又將原本向法院提出公開約400份文件範圍縮小至37份，認為這些文件可以反映加拿大皇家騎警隊（RCMP）和加拿大邊境服務局（CBSA）在逮捕孟晚舟前和拘留她的期間，曾侵犯其權利。

（綜合報道）