美國防部罕見公開美軍機飛越南海片段　中方警告：立即離開

當地時間周二（18日），美媒CNN公布一段由美國國防部提供的片段，由一架美軍P-8A巡邏機上周飛越南海時拍攝。 《央視軍事》指出，這是美軍兩年來首次公開軍機飛越中國南海島礁相關影片。P-8A搭載先進的監視設備和傳感器，中方通過無線電向對方發出「立即離開」（Depart immediately!）的警告。

在美軍公開的片段中，中方通過無線電向美方發出「立即離開」的警告。（美國國防部片段）

據悉，與前幾年相比，美軍公開影片的次數有所減少，但美軍艦機在中國周邊行動次數與強度都有所上升。今年七月，美國大型偵察機在南海抵近偵察67次，與五月的35次和六月的49次比較，大幅增加。

除了次數增加外，美軍近期在南海的行動模式也有顯著變化，其在「非常規時段」的抵近偵察開始增多。美軍七月共有13次行動發生在晚間8時至翌日上午6時。美軍飛機離中國和海岸線也愈來愈近，美軍七月有9次進入中國海岸線70海里範圍內，6次進入60海里範圍，最近一次距離只有41海里。

▼影片｜美國防部見公開美軍機飛越南海片段▼

中國國防部新聞發言人吳謙強調，當前東海、南海的局勢總體穩定，充分說明域內國家有智慧、有能力、有辦法通過直接談判協商，妥處分歧，共護和平。反觀作為域外國家的美國，打著所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。

（綜合報道）